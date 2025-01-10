Пожары в Лос-Анджелесе уничтожили почти тысячи зданий, ущерб достигает космических сумм (видео)

Украинцы, находящиеся в США, показали видео

Лесные пожары, охватившие Лос-Анджелес, могут стать одними из самых дорогих стихийных бедствий в истории США. По предварительным оценкам, общие потери могут превысить $135 млрд.

Два основных пожара, Palisades и Eaton, уничтожили более 9 тысяч зданий, пишет LA Times. Не менее 130 тыс. лиц потребовали эвакуироваться.

Офис судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес объявил, что расследует десять смертей, связанных с пожаром. Судмедэксперт предупредил, что в некоторых случаях идентификация погибших может занять недели из-за проблем с доступом к телам в опасных условиях пожара.

В регионе, где находится самое дорогостоящее недвижимое имущество США, масштабы разрушений продолжают расти, поскольку пожары еще не удалось полностью локализовать.

"Эти быстроподвижные, ветровые инферно создали одну из самых дорогих катастроф из лесных пожаров в современной истории США", — сказал главный метеоролог AccuWeather Джонатан Портер.

Шериф Роберт Луна объявил в четверг во второй половине дня, что в районах, пострадавших от пожаров в Итоне и Палисейдс, работает комендантский час с 18:00 до 6:00, чтобы предотвратить мародерство.

Руководитель округа Лос-Анджелес Кэтрин Баргер подчеркнула, что комендантский час введен не для того, чтобы наказать жителей, а для того, чтобы обеспечить безопасность территории. По ее словам, о введении комендантского часа обратился городской совет Альтадены.

По данным AccuWeather, общие потери могут составить$135-150 млрд, включая стоимость уничтоженного имущества, экономическое влияние, а также долгосрочные последствия для здоровья и туризма.

Для сравнения, пожар Camp Fire, произошедший в 2018 году в Парадайге (Калифорния), является пока самым дорогим в истории, с застрахованным убытком на уровне $12,5 млрд. Пожар уничтожил более 50 тысяч домов и унес жизни 85 человек.

Эксперты уже относят лесные пожары Лос-Анджелеса в пятерку самых дорогих лесных пожаров по стоимости застрахованных убытков. Однако общие потери, включающие незастрахованное имущество, будут значительно больше.

Кроме этого, из-за пожара в Лос-Анджелесе, охватившего также и Голливудские холмы и приведшего к жертвам и разрушениям, американская киноакадемия была вынуждена внести изменения в график голосования за номинантов на премию "Оскар".

Как пишет " Variety ", голосование около 10 тысяч членов академии началось 8 января. Судьи должны были определиться с финальным списком претендентов на главную кинонаграду мира путем голосования с 8 по 12 января, а результаты планировалось обнародовать 17 января.

Однако из-за пожаров в Лос-Анджелесе его продлили до 14 января. А объявить номинантов теперь должны 19 января.

Из-за стихии срок продлили на два дня, так что номинантов объявят 19 января.

Что говорят украинцы

Украинцы, находящиеся в Лос-Анджелесе, показали видео с пожарами. Они передвигаются по городу в защитных масках.

Ранее "Телеграф" писал, что дом в Малибу с панорамным видом на море, арендовавший сын Джо Байдена Хантер, уничтожен вышедшими из-под контроля лесными пожарами в Калифорнии.