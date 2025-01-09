Сын Трампа придумал, как приплести Украину к лесным пожарам в Калифорнии

Эпизод касался передачи избыточного оборудования в 2022 году

В американском штате Калифорния бушуют лесные пожары, а огонь подобрался вплотную к Лос-Анджелесу. При этом сын избранного президента Дональда Трампа уже приплел к этому Украину.

Об этом Дональд Трамп-младший написал в соцсети X, принадлежащей миллиардеру Илону Маску. Сам Маск тоже сделал репост этого сообщения.

Первым тему поднял бывший инвестиционный банкир Джон ЛеФевр, который вспомнил, что пожарный департамент Лос-Анджелеса передал Украине избыточное оборудование. При этом он прикрепил к сообщению два скриншота новостей от 18 марта 2022 года, после этого Трамп-младший сделал репост сообщения.

"О, конечно, пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала часть своих припасов Украине", — написал он.

Илон Маск решил не отставать и тоже сделал репост сообщения.

Некоторые пользователи сети в то же время отметили, что подобные заявления выглядят абсурдными.

Другие же напомнили, что местные власти накануне начала лесных пожаров сократили финансирование пожарного департамента более чем на 17,5 миллиона долларов. Однако большинство все же начали высказывать негодование столь "заметным расточительством".

Точной информации о том, что именно вошло в пожертвование в сети найти не удалось. Однако на фото с мероприятий заметно, что это один грузовик.

Сообщалось, что в посылку вошли защитные костюмы, пожарные сапоги, шланги и насадки на них, а также медикаменты.

Как известно, Трамп-младший уже давно прославился своими едкими высказываниями в сторону Украины и ее руководства. Например, в декабре прошлого года, он обнародовал насмешливое видео, на котором его отец пинком выталкивает Владимира Зеленского с обложки журнала Times.