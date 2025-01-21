Поднимет белый флаг? Что будет с Лукашенко, когда путинская Россия выпадет из "оси зла"

Израиль уже доказал, что может "вылечить" целый ближневосточный регион, а Украина может "исцелить" Европу

Пока демократический мир пассивно наблюдал, Москва выстраивала "ось зла" — Россия, Китай, Иран, Северная Корея, — которая продолжает расти. Однако когда одно звено "оси" выпадает, целые регионы "исцеляются".

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал бывший министр иностранных дел Литвы (2020-2024) Габриелюс Ландсбергис. Он привел контроверсионный с первой точки зрения пример.

Больше об этом читайте в публикации: "Путин уже выиграл одно сражение против Запада": интервью с эксминистром иностранных дел Литвы.

— Есть одна страна из этой "оси зла", которая действительно значительно слабее, чем была раньше. Это Иран, — говорит политик. — Запад долго наблюдал, как Иран наращивал свое влияние в Сирии, Ливане, Газе. И фактически единственное, что можно было сделать — в очередной раз осудить это. Иран "вырос" до того, что смог помочь России в войне против Украины. Что было сделано в ответ? Практически ничего. Несколько абсурдных санкций. Почему? Потому что есть надежда, что удастся возобновить соглашение между Западом и Ираном, чтобы остановить его ядерную программу.

Но Израиль взял дело в свои руки, продолжает дипломат. Он не стал углубляться в методы, но говорит, что террористическая угроза была ограничена до того уровня, что это стало причинять Ирану вред, и они не смогли больше действовать в регионе.

— Вдруг видим, как Сирия возрождается, Ливан выбирает президента, заявляющего, что "Хезболла" будет изгнана из страны. Возможно, еще рано делать выводы, но мы должны наблюдать, как события будут развиваться, — говорит эксглава МИД Литвы. — Но можно увидеть признаки того, как регион начинает "исцеляться", когда одна из стран "оси хаоса" выбывает.

Ландсбергис предложил представить, что было бы, если бы удалось сделать что-то подобное с другими странами "оси зла". И Украина может справиться с одной из них, то есть Россией.

Коснувшись темы освобождения Беларуси от диктатуры Лукашенко, режим которого падет без помощи Путина, политик привел пример времен Второй мировой войны, когда фашистская Италия и нацистская Германия были нераздельно связаны.

— Но когда стало ясно, что Запад объединился, а дела у нацистов идут плохо на всех фронтах, Италия сдалась. Они подняли белый флаг и сказали, что не хотят больше воевать, — подытожил дипломат.

Напомним, в феврале 2024-го парламенты 23 стран обратились к спикеру Джонсону из-за Украины с заявлением, что "ось зла должна быть побеждена".