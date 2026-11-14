Как салфетка поможет отпугнуть крыс и мышей: простой способ для дома

В холодное время года они ищут теплые места в домах

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Отпугнуть мышей и крыс могут помочь салфетки для сушильной машины. Грызунам не нравится их резкий аромат.

Об этом способе рассказывает издание Express. У мышей и крыс чувствительное обоняние, поэтому сильные запахи могут заставить их обходить стороной определенные участки.

Задняя часть шкафов – одно из мест, где рекомендуют раскладывать салфетки Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Салфетки рекомендуют положить в задней части шкафов, возле щелей в плинтусах, за стиральной машиной и другой бытовой техникой. Также их можно разместить на чердаке и в сарае. Менять салфетки нужно примерно раз в неделю или раньше, если аромат уже ослаб.

Чтобы снизить риск проникновения грызунов, нужно также убрать доступную для них пищу: крупы и другие продукты хранить в герметичных упаковках, не оставлять еду открытой. Дом советуют осмотреть на наличие щелей, а отверстия, через которые мыши проникают внутрь, закрыть стальной ватой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что привлекает мышей в дом. Грызуны ищут убежище и пищу, но они никогда не прилагают чрезмерных усилий, чтобы попасть в помещения, а, наоборот, ищут легкие пути для проникновения.