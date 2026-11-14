Болгария больше не будет передавать Украине оружие: есть ли угроза для ВСУ

Сколько оружия Болгария передала Украине за время войны

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Болгария, которая с начала полномасштабного вторжения России была одним из источников боеприпасов, вооружения и топлива для Украины, меняет подход к дальнейшей поддержке. Премьер-министр Румен Радев заявил, что страна не будет присоединяться к новому пакету финансовой помощи Украине на 70 млрд евро, а также подчеркнул ограничения на передачу оружия с армейских складов.

В то же время София продолжает декларировать поддержку в отдельных сферах, а за годы большой войны успела передать Киеву немало военной продукции. "Телеграф" расскажет, что именно получала Украина от Болгарии, насколько важной была эта поддержка и какие последствия будет иметь изменение политики Софии.

Чем Болгария помогала Украине с 2022 года

Болгария имеет особое значение для украинского оборонного сектора благодаря собственной военной промышленности. Еще с советских времен страна производит боеприпасы, стрелковое оружие и другую продукцию, совместимую с образцами вооружения, которые используют ВСУ.

Болгарские военные эксперты в интервью Deutsche Welle отмечали, что после начала полномасштабного вторжения именно советские боеприпасы из болгарских запасов стали важным ресурсом для украинской армии.

Основные направления помощи Болгарии:

артиллерийские и стрелковые боеприпасы;

противотанковые ракеты и другое вооружение советских образцов;

бронетехника и самоходные артиллерийские установки;

топливо для украинских военных;

каски, бронежилеты, медицинские комплекты, зимняя одежда и обувь;

гуманитарная помощь и убежище для украинских переселенцев.

Особенностью болгарской поддержки было то, что в начале большой войны часть вооружения и боеприпасов Украина получала через посредников. Это позволяло Софии помогать Киеву, не объявляя о прямых поставках летального оружия, которые вызывали споры внутри страны.

2022 год: помощь через посредников и первые официальные решения

В первые месяцы полномасштабной войны Болгария не спешила официально передавать Украине летальное вооружение. Против такого решения выступал тогдашний президент Румен Радев.

В то же время, как сообщало издание The Guardian со ссылкой на расследование Die Welt, Болгария косвенно поставляла Украине боеприпасы и топливо. В частности, закупки топлива у болгарского нефтеперерабатывающего завода Lukoil Neftochim за первые 11 месяцев войны оценивались примерно в 700 млн евро.

3 ноября парламент Болгарии проголосовал за предоставление Украине летальной военной помощи, а уже 9 декабря депутаты утвердили первый пакет вооружений. Его состав засекретили, однако, по сообщениям СМИ, он преимущественно включал легкое вооружение и боеприпасы.

2023–2024 годы: ракеты, бронетехника и боеприпасы

В июне 2023 года правительство Болгарии утвердило новый пакет военной помощи. Уже в сентябре парламент одобрил передачу дополнительного вооружения, в частности неисправных ракет для комплексов С-300, которые Украина могла отремонтировать или использовать на запчасти.

В декабре того же года депутаты поддержали передачу дополнительных ракет, переносных зенитных комплексов и 100 бронетранспортеров со складов Министерства внутренних дел.

В 2024 году Болгария продолжала поддерживать украинскую армию. Важную роль играла не только передача военных запасов, но и работа оборонных предприятий, производивших продукцию для нужд Украины.

По словам тогдашнего министра обороны Болгарии Тодора Тагарева, значительная часть продукции болгарского оборонно-промышленного комплекса направлялась именно на нужды Украины. Особенно важным было производство боеприпасов советских калибров, которые украинские военные могли использовать без дополнительного обучения.

2025–2026 годы: продолжение поставок и изменение политики

В 2025 году Болгария продолжала поставлять Украине военную продукцию. По данным Reuters, среди переданного вооружения были противотанковые ракеты, бронетехника, минометы, зенитные орудия, гаубицы и стрелковое оружие.

В феврале 2026 года болгарское правительство утвердило уже 13-й пакет военной помощи Украине с начала полномасштабной войны. При этом его состав и стоимость не разглашались из соображений безопасности.

Еще одним важным событием стало подписание 30 марта 2026 года десятилетнего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Болгарией. Документ подписали президент Владимир Зеленский и тогдашний исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Андрей Гюров.

Соглашение предусматривает:

продолжение военной помощи Украине;

совместное производство дронов и боеприпасов;

сотрудничество в оборонной промышленности и обмен разведывательной информацией;

развитие энергетического сотрудничества, в частности газового коридора.

Однако уже в июне новое правительство во главе с Руменом Радевым объявило об ограничении дальнейшей военной поддержки. 23 июня премьер заявил, что после 13 пакетов помощи Болгария исчерпала возможности передавать вооружение из ресурсов собственной армии без ущерба для национальной обороноспособности.

"Прекращение пожертвований со стороны болгарской армии не означает прекращения поддержки в других сферах и не означает прекращения деятельности болгарской оборонной промышленности", – пояснил Радев.

Болгария помогала Украине боеприпасами, топливом и военной техникой. Сгенерировано ИИ "Телеграф"

Почему Болгария сокращает поддержку и сколько денег получила за помощь

В ноябре 2026 года Румен Радев публично подтвердил, что София не планирует присоединяться к новому масштабному финансированию Украины. При этом он пояснил, что страна не будет препятствовать другим членам ЕС предоставлять Киеву средства.

10 ноября после встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Варне Радев заявил, что Болгария не будет участвовать в дополнительном пакете помощи Украине на 70 млрд евро.

При этом премьер подчеркнул, что страна продолжает поддерживать Украину в других направлениях – в частности, поставляя электроэнергию, восстанавливая энергетическую и железнодорожную инфраструктуру, а также оказывая бесплатную помощь украинским семьям, находящимся в Болгарии. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

13 ноября Радев вновь объяснил свою позицию бюджетными ограничениями. По его словам, Болгария находится под процедурой чрезмерного дефицита и испытывает проблемы с государственными резервами.

"Мы не можем предоставить финансовые ресурсы в этой ситуации, но ни в коем случае не препятствуем решениям других государств-членов", – заявил премьер-министр.

Примечательно, что 7 ноября министр обороны Болгарии Димитър Стоянов сообщил, что с 2022 года по октябрь 2026-го страна получила 245,2 млн евро компенсаций за военную и военно-техническую помощь Украине. По данным Болгарского телеграфного агентства, 5,1 млн евро поступили через Европейский фонд мира, а еще 240,12 млн евро – по соглашениям с союзными странами. Таким образом, международные партнеры компенсировали Болгарии значительную часть расходов на переданное Украине вооружение.

Почувствует ли Украина прекращение помощи Болгарии

Для Украины решение Софии означает прежде всего потерю одного из источников поставок боеприпасов советских образцов. Они важны для украинской армии, поскольку подходят к имеющейся военной технике и не требуют дополнительного переоборудования.

Сильнее всего это может сказаться на обеспечении артиллерии снарядами и другими боеприпасами. Украине придется искать дополнительные источники поставок в других странах или наращивать собственное производство.

Однако это не означает, что болгарское оружие вообще перестанет поступать в Украину. В стране работают предприятия оборонной промышленности, которые могут и дальше производить и продавать вооружение другим государствам. То есть украинские партнеры потенциально смогут закупать болгарскую продукцию по коммерческим соглашениям, даже если правительство больше не будет передавать оружие со складов собственной армии.

Также следует понимать, что отказ Софии от финансирования новых закупок оружия для Украины не означает прекращения всей помощи. Болгария заявляет о готовности продолжать сотрудничество в энергетической, инфраструктурной и гуманитарной сферах.

Как сообщал "Телеграф", в декабре 2021 года Кремль требовал отвести силы НАТО на рубежи 1997 года.