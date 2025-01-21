Підніме білий прапор? Що буде з Лукашенком, коли путінська Росія випаде з "осі зла"

Ізраїль вже довів, що може "вилікувати" цілий близькосхідний регіон, а Україна може "зцілити" Європу

Поки демократичний світ пасивно спостерігав, Москва вибудовувала "вісь зла" — Росія, Китай, Іран, Північна Корея, — яка продовжує рости. Однак коли одна ланок "осі" випадає, цілі регіони "зцілюються".

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів колишній міністр закордонних справ Литви (2020-2024) Ґабріелюс Ландсберґіс. Він навів контроверсійний з першої точки зору приклад.

Більше про це читайте у публікації: "Путін вже виграв одну битву проти Заходу": інтерв’ю з ексміністром закордонних справ Литви".

— Є одна країна з цієї "осі зла", яка насправді значно слабша, аніж була раніше. Це Іран, — каже політик. — Захід довго спостерігав, як Іран нарощував свій вплив у Сирії, Лівані, Газі. І фактично, єдине, що можна було зробити — вчергове засудити це. Іран "виріс" до того, що зміг допомогти Росії у війні проти України. Що було зроблено у відповідь? Майже нічого. Декілька абсурдних санкцій. Чому? Тому що є надія, що вдасться відновити угоду між Заходом і Іраном, щоб зупинити його ядерну програму.

Але Ізраїль взяв справу у свої руки, продовжує дипломат. Він не став заглиблюватися в методи, але каже, що терористичну загрозу було обмежено до того рівня, що це почало завдавати Ірану шкоди, і вони не змогли більше діяти в регіоні.

— Раптом бачимо, як Сирія відроджується, Ліван обирає президента, який заявляє, що "Хезболла" буде вигнана з країни. Можливо, ще зарано робити висновки, але ми повинні спостерігати, як події розвиватимуться, — каже ексглава МЗС Литви. — Але можна побачити ознаки того, як регіон починає "зцілюватися", коли одна з країн "осі хаосу" вибуває.

Ландсберґіс запропонував уявити, що було б, якби вдалося зробити щось подібне з іншими країнами "осі зла". І Україна світу можливість впоратися з однією з них, тобто Росією.

Торкнувшись теми звільнення Білорусі від диктатури Лукашенка, режим якого впаде без допомоги Путіна, політик згадав приклад часів Другої світової війни, коли фашистська Італія та нацистська Німеччина були нероздільно пов'язані.

— Але коли стало зрозуміло, що Захід об'єднався, а справи у нацистів йдуть кепсько всіх фронтах, Італія здалася. Вони підняли білий прапор і сказали, що не хочуть більше воювати, — підсумував дипломат.

Нагадаємо, у лютому 2024-го парламенти 23 країн звернулися до спікера Джонсона через Україну із заявою, що "вісь зла має бути переможена".