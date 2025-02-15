Неизвестный устроил стрельбу по украинцам в кафе в Италии: что известно (видео)

Стрелка пока не нашли

В Милане (Италия) произошла стрельба в заведении общественного питания. В ходе инцидента погиб 26-летний мужчина, а еще один получил ранения.

Предварительно известно, что убитый и раненый мужчины были родом из Украины. Об этом сообщают Milano Today и Sky TG24.

Сообщается, что украинцы вошли в кафе-булочную на площади Гамбара около 18:30 (19:30 по киевскому времени), чтобы заказать еду. Хозяин принял заказ и вышел на кухню, а в это время в здание вошел стрелок и сделал выстрелы в сторону своих жертв, после чего скрылся с места происшествия.

Один мужчина погиб на месте, другой доставлен в больницу Сан-Карло в очень тяжелом состоянии. О пострадавшем известно, что он украинец 1998 года рождения, личность погибшего до сих пор не установлена. Впрочем, в СМИ сообщают, что скорее всего тоже является выходцем из Украины.

На месте работает большое количество правоохранителей, которые пытаются воссоздать картину происшествия и найти стрелка. Убийца до сих пор в бегах, причины происшествия остаются неизвестными.

Как сообщалось ранее, в Германии супружескую пару приговорили к пожизненному заключению за убийство молодой украинки и ее матери. Злоумышленники убили двух человек, чтобы похитить ребенка.