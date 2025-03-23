В Турции арестовали главного оппонента Эрдогана: Стамбул охвачен протестами (видео)

Ожидается, что протесты станут еще более масштабными

Суд Стамбула взял под стражу городского главу Экрема Имамоглу. Будучи главным политическим оппонентом президента Реджепа Тайипа Эрдогана, он призвал людей выходить на протесты.

Об этом сообщает Reuters. По данным суда, Имамоглу и не менее 20 других лиц были заключены в тюрьму в рамках расследования дела о коррупции, хотя оппозиционные силы считают, что дело имеет политическую мотивацию.

В заявлении суда говорится, что мэр Стамбула был арестован за "создание и руководство преступной организацией, получение взяток, хищение, незаконную запись персональных данных и фальсификацию государственных тендеров". При этом, он является главным конкурентом Эрдогана на следующих президентских выборах и имеет шансы на победу.

"Я призываю нашу нацию начать борьбу за права с чувством ответственности. Эта борьба – вопрос будущего нашей нации и наших детей", — написал Имамоглу у себя в X, где призвал жителей Турции выходить на улицы.

Стоит отметить, что арест политика уже привел к вспышке масштабных протестов. Лишь в ночь на 23 марта, по данным МВД Турции, было задержано 323 человека.

Следующие президентские выборы должны пройти лишь в 2028 году, однако если они будут проходить вовремя то Эрдоган не сможет выдвинуть на них свою кандидатуру. Дело в том, что в Турции по закону президент не может быть избран более, чем на два срока, то есть на 10 лет. Однако если выборы пройдут досрочно, то он в теории сможет править дольше, чем установлено законодательством.

Эрдоган был премьером с 2003 по 2014 годы, поскольку в те времена Турция была парламентским государством, то он был фактическим правителем страны. За свой первый срок (2014-2018) он провел референдум, в ходе которого страна стала президентской республикой. В 2017 году это общенациональное голосование по сути "обнулило" его срок, а потому он может по новому законодательству быть президентом до 2027 года.

Однако теперь Эрдоган может воспользоваться лазейкой в законодательстве, которая позволит ему провести досрочные выборы до граничного срока и остаться во главе государства еще на пять лет.

Как сообщалось ранее, накануне масштабные антиправительственные протесты прошли в Сербии. Там на улицы вышли более ста тысяч человек.