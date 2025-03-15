Белград охватили масштабные антиправительственные протесты: тысячи людей на улицах, аресты и напряжение (фото, видео)

Митинг исторического масштаба: в Белграде собрались тысячи протестующих.

В центре Белграда тысячи людей вышли на масштабный митинг, ставший кульминацией многомесячных антикоррупционных протестов. Эти акции являются одним из самых серьезных вызовов для 13-летнего правления президента Сербии Александра Вучича.

Об этом сообщает сербское издание Danas. Протесты охватили уже несколько городов, в том числе Нови-Сад, Крагуевац и Ниш, а теперь добрались до Белграда. Главная студенческая акция под лозунгом "15 за 15" собрала множество демонстрантов.

Студенты призвали к митингам возле парламента и площади Славия, где установили сцену. Перед зданием парламента разместились военные ветераны, а в центре города усилили меры безопасности – полиция дежурит в значительном количестве.

Источник: сербское издание Danas

Колонны протестующих двигаются в центр столицы из разных районов. Наблюдатели называют событие историческим. Тем временем полиция задержала мужчину, который в пригороде Белграда въехал в толпу демонстрантов, ранив троих человек.

Источник: сербское издание Danas

Организаторы призвали к мирной акции, однако власти предупреждают о возможных провокациях. Президент Вучич накануне призвал не принимать на митинг детей.

Источник: сербское издание Danas

Напряжение растет из-за палаточного городка поклонников Вучича, появившегося в центре Белграда. Среди них зафиксированы бывшие члены военизированных формирований и футбольные хулиганы. Полиция уже задержала 13 человек, в том числе шестерых оппозиционных активистов, обвиняемых в подготовке беспорядков.

Источник: сербское издание Danas

Протесты начались после трагедии в Новом Саде в 2024 году, когда в результате обрушения навеса погибли 15 человек. Эта катастрофа стала толчком к масштабным студенческим протестам с требованиями прозрачности власти и ответственности должностных лиц.

Источник: сербское издание Danas

Ранее "Телеграф" писал о том, что в США после скандала в Белом доме, когда там возник спор между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом, начались проукраинские митинги.