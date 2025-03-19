В Турции проходят массовые протесты из-за ареста мэра Стамбула: их сравнивают с Майданом (фото, видео)

На улицы вышло большое количество людей

В Стамбуле и Анкаре начались массовые протесты после задержания мэра города Экрема Имамоглу. Он является главным оппонентом президента Реджепа Тайипа Эрдогана и представителем оппозиционной Республиканской народной партии. Его обвиняют в коррупции и связях с Рабочей партией Курдистана.

Об этом сообщает Reuters. После задержания Имамоглу более 100 человек собрались у главного управления полиции Стамбула, скандируя лозунги в его поддержку и против правительства.

"Они совершают переворот против Имамоглу, побеждавшего Эрдогана на выборах с 2019 года", – заявил один из протестующих.

Полиция перекрыла подходы к зданию полиции, выставив границы спецназовцев и водометы. Губернатор Стамбула запретил массовое собрание после задержания мэра.

В сети протесты сравнивают события с украинским майданом.

В Стамбуле раздается лозунг "Zıpla zıpla zıplamayan Tayyiptir", переводимый как "Прыгай, прыгай, прыгай! Кто не прыгает, тот Тайип".

Имамоглу в ответ на задержание заявил, что не собирается сдаваться.

"Мы предполагали, что это произойдет. Мы остаемся здесь, пока решение не будет изменено", – сказал один из митингующих.

Напомним, ранее Телеграф рассказывал, что Эрдоган сделал заявление о войне в Украине. Турция продолжит поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Однако там считают, что завершение войны невозможно без участия России, а также обещают "оказать какую-либо поддержку" для достижения справедливого мира.