В Венгрии прошли масштабные протесты против Орбана: там вспомнили и об Украине (фото)

До выборов в стране осталось около года

Десятки тысяч венгров вышли на масштабные протесты в Будапеште против политики премьера Виктора Орбана. Возглавляет их оппозиционный политик, глава партии "Тиса" Петер Мадьяр.

Фотографии с места событий показала пресс-служба "Тисы" в Facebook. Согласно подсчетам СМИ, на митинг вышли около 50 тысяч человек, даже несмотря на то, что 15 марта в Будапеште была холодная и дождливая погода.

"Те, кто обманывает свой собственный народ, должны оказаться на свалке истории. Наше время пришло", — заявил Мадьяр, выступая перед сторонниками.

Мадьяр пообещал провести опрос мнения венгров по 12 ключевым экономическим и политическим вопросам. Среди них мнение жителей страны о Европейском союзе и о членстве Украины в ЕС.

Политик также обещает положить конец 15-летнему правлению Орбана на следующих выборах 2026 года, а согласно последним опросам, его партия имеет на это все шансы. К слову, это первый раз за многие годы, когда правительственная партия "Фидес" потеряла лидерство в опросах.

Стоит отметить, что на фоне протестов Орбан пообещал ликвидировать неправительственные организации и СМИ, которые получали финансирование от американского правительства через программы USAID.

Кроме того, "Фидес" внесла изменения в конституцию, относительно депортации лиц с двойным гражданством.

Как сообщалось ранее, Петер Мадьяр ранее был женат на бывшем министре юстиции Юдит Варге и стал широко известен в стране после того, как обнародовал информацию о коррупции внутри правительства.

В частности в феврале 2024 он обвинил главу канцелярии премьер-министра Венгрии Антала Рогана в управлении централизованной машиной пропаганды. Также он обнародовал фрагмент разговора со своей бывшей женой, в котором та детально описала то, как старший помощник Рогана пытался вмешаться в дело о коррупции.

Из-за этого Мадьяр довольно быстро превратился из малоизвестного чиновника в лидера оппозиции страны.