Протесты в Сербии: десятки человек ранены и задержаны, Вучич выступил с рядом заявлений

Протестующие повредили имущество сербских фермеров – более 100 тракторов, которые использовали правоохранители

Во время протестов в Белграде, столице Сербии, 56 человек получили ранения и травмы, 22 человека были задержаны правоохранительными органами. Общее количество протестующих представители сербской армии оценили более чем в 88 тысяч человек, а представители полиции – в более чем 107 тысяч человек.

Об этом, среди прочего, заявил президент Сербии Александар Вучич во время выступления перед прессой. Он подтвердил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на требования протестующих, однако готов к новым выборам в ближайшие три-четыре месяца – при этом выразил уверенность, что большинство сербов, мол, против такого сценария.

По словам сербского президента, несмотря на ранения десятков человек, во время протестов удалось обойтись без жертв. Протестующие повредили имущество сербских фермеров – более 100 тракторов, которые использовали правоохранители для перекрытия улиц. За участие в беспорядках арестовали 22 человека – их обвинили в преступлениях против государственной собственности, нападениях на полицейских и других правонарушениях.

"Те, кто заявлял, что мы использовали звуковое оружие – это ложь. Мы не применяли насилие", – добавил Вучич.

Также, по его словам, якобы была обезврежена криминальная организованная преступная группа, которая готовила стрельбу во время протестов. В тайниках ОПГ изъяли большое количество вооружения. Правоохранительные органы сейчас ведут расследование, отметил Вучич, раскритиковав при этом западные СМИ – якобы дезинформирующие мир о протестах в Сербии.

Напомним, что 15 марта десятки тысяч венгров вышли на масштабные протесты в Будапеште против пророссийской политики премьера Виктора Орбана. Возглавляет их оппозиционный политик, глава партии "Тиса" Петер Мадяр. На фоне протестов Орбан пообещал ликвидировать неправительственные организации и СМИ, получавшие финансирование от американского правительства через программы USAID.