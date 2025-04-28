Уникальный житель украинских водоемов оказался на грани исчезновения (фото)

Это уникальное животное с особыми приспособлениями к водной среде нуждается в немедленной защите в Карпатах, на берегах рек Днепра и Дуная.

Малая кутора (Neomys anomalus) — это небольшое млекопитающее из семейства медицевых, имеющее необычные приспособления к жизни в водной среде. Этот вид достаточно редок и относится к тем животным, которые нуждаются в особой охране в Украине.

Кутора была занесена в Красную книгу Украины как редкий вид. Основные угрозы ее популяции — это деградация и загрязнение водных экосистем и уничтожение природных мест обитания вида.

Где обитает малая кутора

Ареал обитания малой куторы охватывает преимущественно горные и лесные районы Европы, в частности, Карпаты и прилегающие территории. В Украине ее можно встретить в Карпатах, Правобережье, в плавнях Днепра и Дуная, а также в Крымских горах. Реже этот вид встречается на Левобережье, в частности, в Сумской и Харьковской областях. Она предпочитает места с чистой пресной водой — берегами небольших рек, ручьев с густой растительностью.

Внешний вид и особенности

Малая кутора отличается двухцветной окраской: темная спина с серебристым отливом и светлое брюшко. Тело животного небольшое – от 6 до 9 сантиметров, хвост немного короче. В отличие от близких видов кутора имеет менее выраженные плавательные перепонки на лапах, что помогает ей легко передвигаться в воде.

Образ жизни и питания

Это млекопитающее — настоящий водолаз, проводящий много времени в водоемах, где ищет пищу. В ее рацион входят водные беспозвоночные: черви, моллюски, ракообразные, а также мелкие рыбки и личинки насекомых. Кутора активна преимущественно ночью, и уже в первый год жизни способна к размножению. В одном помете рождается от двух до пяти малышей.

Почему малая кутора под угрозой

Главными причинами уменьшения численности куторы являются загрязнение водоемов, разрушение природных берегов, а также изменения ландшафтов из-за хозяйственной деятельности человека. Поэтому этот вид занесен в Красную книгу Украины и считается редким.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что уникальный житель Черного моря оказался на грани исчезновения. В Украине его можно увидеть у берегов Крымского полуострова и острова Змеиный.