Братский народ, враждебное правительство: какая страна сокращает безвиз с Украиной и что будет с нашими беженцами

Европа в свою очередь продлила действие временной защиты для беженцев

Правительство Грузии приняло решение изменить условия безвизового режима для граждан Украины, сократив максимальный срок пребывания в стране без визы с трех лет до одного. Соответствующую резолюцию подписал премьер-министр Иракли Кобахидзе.

Как сообщает "Mtavari", новые правила предполагают, что уехавшие в Грузию до 24 февраля 2025 года украинцы могут оставаться на территории страны без визы до 24 февраля 2026 года. Это касается тех, кто не получил вид на жительство и пользовался правом безвизового въезда.

Ранее правительство Грузии неоднократно продлевало срок пребывания для украинцев, приехавших после начала полномасштабного вторжения России. Сначала этот период увеличили до двух лет, а потом — до трех.

В то же время, Европейский Союз продлил действие временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2026 года. В настоящее время в странах ЕС находятся более 4 миллионов граждан Украины, которые вынуждены были покинуть родину из-за войны.

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины против действующего руководства Грузии. Ограничения коснулись почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и еще 19 чиновников страны.

Также Телеграф сообщал, что Европейский Союз вводит платное разрешение на въезд для украинцев. С 2025 года была введена новая система EES (Entry/Exit System), которая фиксирует данные всех въезжающих и выезжающих из Шенгенской зоны.