Как Трамп отреагировал на "новое перемирие" Путина: в Белом доме рассказали
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Президент США хочет видеть не кратковременную паузу, а полное прекращение войны в Украине. Дональд Трамп считает, что объявленное Путиным трехдневное перемирие не решит проблему.
По мнению американского лидера, только постоянное прекращение боевых действий сможет остановить гибель людей. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт.
"Президент четко дал понять, что сначала он хочет видеть постоянное прекращение огня, чтобы остановить убийства, остановить кровопролитие. И пока он остается оптимистом, он может заключить соглашение. Он также является реалистом", — отметила администрация Трампа.
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