Не делайте их заложниками! Что означают заявления в Польше об ограничении помощи украинцам

Сейм Польши должен определить ограничивать или нет выплаты и медицинскую помощь для части беженцев

Украинцев, нашедших убежище от войны в Польше, могут лишить выплат 800+ и бесплатной медицинской помощи. Впрочем, не всех, а только тех наших сограждан, кто официально не работает. Соответствующие законодательные инициативы зарегистрированы в Сейме.

"Телеграф" разбирался, почему возникла такая инициатива и как реагируют на нее представители общественного сектора, украинские парламентарии, а также сами поляки.

Условия – школьная обязанность и официальная работа

В Польше, которая с первых дней полномасштабного вторжения принимала убегающих от войны украинцев и оказывала им разностороннюю поддержку, постепенно начала ее ограничивать. Так, прошлым летом была отменена разовая выплата 300 злотых при первом въезде в страну и программа "40+", которая предусматривала компенсацию в размере 40 злотых в день за размещение и питание для беженцев. Она действовала в течение 120 дней после приезда в Польшу и продлевалась только для представителей льготных категорий. Кроме того, было введено условие для получения помощи в рамках программы "Семья 800+" (800 злотых в месяц платится на каждого ребенка до достижения им 18-летнего возраста, независимо от дохода семьи) – обязательное посещение детского сада или школы. Эта норма начнет действовать с июня 2025 года.

Но этого оказалось мало, и появились новые инициативы от польских политиков о сворачивании помощи. Заговорили о них на фоне старта предвыборной кампании, ведь 18 мая 2025 года в стране выберут президента. В частности, мэр Варшавы Рафал Тшасковский — кандидат от правящей партии "Гражданская коалиция" — во время встреч с избирателями отмечает, что назрела необходимость фундаментальных изменений выплат для украинцев. "Большинство украинцев в Польше тяжело работают. Здесь они живут, здесь платят налоги, а их дети учатся в польских школах. Это совершенно ясно, что они должны получать 800 плюс. Но те, кто в Польше не работают, на 800 плюс не имеют права. Это просто здравый смысл. Просто кто-то должен был об этом громко заявить", — этот месседж Тшасковский транслирует и в своих социальных сетях.

Ограничение выплат украинцам мэр Варшавы сделал одним из месседжей предвыборной агитации

Идею Тшасковского поддержали представители разных политических сил, например, лидер "Конфедерации" Славомир Менцен, а также однопартиец Тшасковского и действующий премьер-министр Дональд Туск. О чем он известил у себя в сети Х (Twitter). При этом в партии "Право и справедливость" (PiS) напомнили, что еще в прошлом году предлагали поставить выплату 800+ в зависимость не только от школьной обязанности (эту норму согласовали), но и от подачи заявления на получение карты побыта. Но последнее радикальное предложение не прошло, а среди его противников была как раз "Гражданская коалиция", которая через год вышла с собственной инициативой по ограничению помощи украинцам. Но PiS решили проверить, не является ли заявления политических конкурентов только предвыборным пиаром и подали законопроект в Сейм Польши с правками об ограничении выплат для тех украинцев, кто не работает и не платит налоги.

Кроме того, депутаты от партии "Конфедерация" предложили на рассмотрение Сейма и изменения в вопросе доступа к бесплатным медицинским услугам для украинских беженцев. Ведь сегодня они имеют на уровне с поляками право не только на экстренную помощь, но и на лечение хронических заболеваний, профилактические мероприятия и т.д. Однако политики хотят отменить эту норму для тех, кто не платит страховые взносы.

Доходы от присутствия украинцев больше расходов

При обосновании избирательности в оказании помощи украинским беженцам сторонники такого шага отмечали, что Польша не должна идти по пути соседней Германии и Швеции. Ведь эти страны как временное убежище выбирают якобы из-за выгоды, потому что социальные выплаты в них достаточно высоки. Например, в 2024 году, согласно исследованию немецкого института Ifo, в среднем украинцы могли рассчитывать на получение 960 евро в месяц (в сумме пособие по безработице и компенсация за аренду жилья). В эквиваленте это 41,8 тыс. гривен, что, конечно, не идет в сравнение с 8,2 тыс. гривен (800 злотых), что предлагают в Польше. Тем более странно выглядят заявления польских политиков, что украинцы "живут на социальные выплаты". Такого мнения, например, придерживается лидер "Конфедерации" Славомир Менцен.

Сами поляки обращают внимание, что заявления политиков порой содержат ложь

Среди депутатов Сейма есть голоса в защиту украинцев и признание, что значительная часть беженцев, а именно почти 80% взрослых беженцев, быстро адаптировалась, устроилась на работу, или начала собственный бизнес. А это соответственно наполняет бюджет Республики Польша. "Украинцы сегодня способствуют росту польского ВВП на около 1% за счет потребления и работы, в общем — как оценивают экономисты, доходы от их присутствия в Польше превышают на 5-10 миллиардов расходы, которые в связи с этим несет наш бюджет", — приводит статистику у себя на странице в Facebook спикер Сейма Шимон Головня. Он как лидер партии "Польша 2050" также претендует на президентское кресло.

Головня также подчеркивает, что с 2022 года уже вдвое (с 500 до 250 тыс.) уменьшилось количество украинских детей, которые получают выплаты в рамках программы 800+. Политик прогнозирует, что этот показатель еще уменьшится с лета этого года, когда для получения данного вида помощи обучение в школе или посещение детсада станет обязательным. Политик также отметил, что без работы в Польше может оставаться незначительная часть беженцев, преимущественно женщин, имеющих маленьких детей, или больных членов семьи, нуждающихся в постоянном уходе. И он не хотел бы, чтобы эта категория становилась "заложником любой избирательной кампании".

Также Головня отметил, что и сейчас система работает таким образом, чтобы выявлять возможные злоупотребления или мошенничества в этом вопросе. Ведь от оппонентов раздаются заявления, что некоторые украинцы получают выплаты на детей, хотя фактически не находятся в стране. В разговоре с "Телеграфом" украинцы, временно проживающие в Польше из-за войны, подтверждают, что ZUS – госучреждение, администрирующее социальные взносы и выплаты – всегда на страже. "В тот же день, когда ты пересекаешь границу, когда, например, едешь в Украину, тебе приходит письмо с предупреждением об остановке выплат 800+. Если ты возвращаешься по истечению 30-дневного срока, на который разрешен выезд без потери статуса, то автоматически выплаты возобновляются. Бывают случаи, когда при обмене данными с пограничниками, происходят сбои, тогда приходится получать у них подтверждение о сроках возврата и предоставлять их в ZUS".

А что касается доступности медицинской помощи, то здесь есть вопросы. Ведь известно, что в Польше нередки очереди к специалистам, в ожидании приема можно провести от нескольких дней до нескольких месяцев.

Депутаты планируют обсудить вопросы ограничений с коллегами из Польши

С возмущением по поводу инициативы польских политиков по ограничению помощи украинцам в медиа и социальных сетях выступила известная активистка Наталья Панченко. По ее мнению, в позиции Рафала Тшасковского усматривается "открытая дискриминация и предубеждения в отношении одной конкретной этнической группы – украинских беженцев". При том, что дети мигрантов из Беларуси, Вьетнама, Афганистана, Чечни, Турции и других стран не будут лишены права на выплату 800+, отмечает наша соотечественница.

"В основном не работают пенсионеры и женщины, вынужденные бежать с детьми в Польшу. У них часто возникают проблемы со здоровьем. Их мужья воюют на фронте, оказались на оккупированной территории или гибнут. Если у таких женщин больные дети, они не могут работать полный рабочий день, поэтому ищут подработку, а работодатели в Польше в таких ситуациях не хотят их легально трудоустраивать. Это женщина виновата? Нет, потому что это реальность в Польше. Если эти изменения вступят в силу, части украинцев придется вернуться под бомбы или переехать в другие страны, где они смогут прокормить себя как беженцы от войны. Потому что в Польше они не смогут свести концы с концами", – подчеркнула Панченко в интервью изданию Rzeczpospolita.

Также активистка приводит статистику, согласно которой каждый десятый житель Польши – украинец или имеет украинское происхождение. Соответственно, спекуляции на тему помощи беженцам именно из нашей, охваченной войной страны, могут отразиться на общих настроениях в стране и способствовать усилению конфликтов.

Опрос с тысячей участников — политики и медиа представляют как мнение всего общества

При этом медиа как польские, так и украинские тиражируют результаты опроса, по результатам которого 88% респондентов поддержали идею об отмене выплат для украинцев, не работающих и не платящих налоги в Польше. Стоит отметить, что эту социологию выполнял центр IBRiS для издания Rzeczpospolita, а принял в нем участие только 1071 человек. При том что в Польше численность населения превышает 37 млн. человек, то есть вряд ли мнение незначительного количества граждан можно считать решающим.

Вопрос о предоставлении помощи украинцам в Польше будет обсуждаться в феврале во время очередной встречи группы по межпарламентским связям, в которую входят представители ВР Украины и польского Сейма. Об этом "Телеграфу" сообщил народный депутат от "Слуги народа" и сопредседатель группы по межпарламентским связям с Республикой Польша Артем Ковалев.

- С коллегами из польского парламента, представителями министерств мы неоднократно обсуждали разные вопросы, как, например, открытие границ для наших сограждан в начале полномасштабного вторжения, ситуацию в образовательной сферы, когда возникали проблемы у украинцев с устройством детей в дошкольные учреждения, проживания студентов и т.д. Потом у нас была долгая дискуссия с ними относительно увеличения вариантов железнодорожного сообщения между странами, активные переговоры при блокировании украино-польской границы – подчеркнул Артем Владимирович. – Конечно, проговорим вопрос ограничений по выплатам. Но мы должны понимать, что такие разговоры периодически возникают в польском обществе с 2022 года, однако в целом помощь как оказывалась, так и продолжает оказываться нашим согражданам. Следовательно, очередные заявления и шаги по возможным законодательным изменениям требуют тщательного изучения и обсуждения.

Как сообщал Телеграф, в Германии также на фоне приближения выборов политики начали заявлять о возможном прекращении финансовой поддержки украинцев.