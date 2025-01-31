Не делайте их заложниками! Что означают заявления в Польше об ограничении помощи украинцам
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Сейм Польши должен определить ограничивать или нет выплаты и медицинскую помощь для части беженцев
Украинцев, нашедших убежище от войны в Польше, могут лишить выплат 800+ и бесплатной медицинской помощи. Впрочем, не всех, а только тех наших сограждан, кто официально не работает. Соответствующие законодательные инициативы зарегистрированы в Сейме.
"Телеграф" разбирался, почему возникла такая инициатива и как реагируют на нее представители общественного сектора, украинские парламентарии, а также сами поляки.
Условия – школьная обязанность и официальная работа
В Польше, которая с первых дней полномасштабного вторжения принимала убегающих от войны украинцев и оказывала им разностороннюю поддержку, постепенно начала ее ограничивать. Так, прошлым летом была отменена разовая выплата 300 злотых при первом въезде в страну и программа "40+", которая предусматривала компенсацию в размере 40 злотых в день за размещение и питание для беженцев. Она действовала в течение 120 дней после приезда в Польшу и продлевалась только для представителей льготных категорий. Кроме того, было введено условие для получения помощи в рамках программы "Семья 800+" (800 злотых в месяц платится на каждого ребенка до достижения им 18-летнего возраста, независимо от дохода семьи) – обязательное посещение детского сада или школы. Эта норма начнет действовать с июня 2025 года.
Но этого оказалось мало, и появились новые инициативы от польских политиков о сворачивании помощи. Заговорили о них на фоне старта предвыборной кампании, ведь 18 мая 2025 года в стране выберут президента. В частности, мэр Варшавы Рафал Тшасковский — кандидат от правящей партии "Гражданская коалиция" — во время встреч с избирателями отмечает, что назрела необходимость фундаментальных изменений выплат для украинцев. "Большинство украинцев в Польше тяжело работают. Здесь они живут, здесь платят налоги, а их дети учатся в польских школах. Это совершенно ясно, что они должны получать 800 плюс. Но те, кто в Польше не работают, на 800 плюс не имеют права. Это просто здравый смысл. Просто кто-то должен был об этом громко заявить", — этот месседж Тшасковский транслирует и в своих социальных сетях.
Идею Тшасковского поддержали представители разных политических сил, например, лидер "Конфедерации" Славомир Менцен, а также однопартиец Тшасковского и действующий премьер-министр Дональд Туск. О чем он известил у себя в сети Х (Twitter). При этом в партии "Право и справедливость" (PiS) напомнили, что еще в прошлом году предлагали поставить выплату 800+ в зависимость не только от школьной обязанности (эту норму согласовали), но и от подачи заявления на получение карты побыта. Но последнее радикальное предложение не прошло, а среди его противников была как раз "Гражданская коалиция", которая через год вышла с собственной инициативой по ограничению помощи украинцам. Но PiS решили проверить, не является ли заявления политических конкурентов только предвыборным пиаром и подали законопроект в Сейм Польши с правками об ограничении выплат для тех украинцев, кто не работает и не платит налоги.
Кроме того, депутаты от партии "Конфедерация" предложили на рассмотрение Сейма и изменения в вопросе доступа к бесплатным медицинским услугам для украинских беженцев. Ведь сегодня они имеют на уровне с поляками право не только на экстренную помощь, но и на лечение хронических заболеваний, профилактические мероприятия и т.д. Однако политики хотят отменить эту норму для тех, кто не платит страховые взносы.
Доходы от присутствия украинцев больше расходов
При обосновании избирательности в оказании помощи украинским беженцам сторонники такого шага отмечали, что Польша не должна идти по пути соседней Германии и Швеции. Ведь эти страны как временное убежище выбирают якобы из-за выгоды, потому что социальные выплаты в них достаточно высоки. Например, в 2024 году, согласно исследованию немецкого института Ifo, в среднем украинцы могли рассчитывать на получение 960 евро в месяц (в сумме пособие по безработице и компенсация за аренду жилья). В эквиваленте это 41,8 тыс. гривен, что, конечно, не идет в сравнение с 8,2 тыс. гривен (800 злотых), что предлагают в Польше. Тем более странно выглядят заявления польских политиков, что украинцы "живут на социальные выплаты". Такого мнения, например, придерживается лидер "Конфедерации" Славомир Менцен.
Среди депутатов Сейма есть голоса в защиту украинцев и признание, что значительная часть беженцев, а именно почти 80% взрослых беженцев, быстро адаптировалась, устроилась на работу, или начала собственный бизнес. А это соответственно наполняет бюджет Республики Польша. "Украинцы сегодня способствуют росту польского ВВП на около 1% за счет потребления и работы, в общем — как оценивают экономисты, доходы от их присутствия в Польше превышают на 5-10 миллиардов расходы, которые в связи с этим несет наш бюджет", — приводит статистику у себя на странице в Facebook спикер Сейма Шимон Головня. Он как лидер партии "Польша 2050" также претендует на президентское кресло.
Головня также подчеркивает, что с 2022 года уже вдвое (с 500 до 250 тыс.) уменьшилось количество украинских детей, которые получают выплаты в рамках программы 800+. Политик прогнозирует, что этот показатель еще уменьшится с лета этого года, когда для получения данного вида помощи обучение в школе или посещение детсада станет обязательным. Политик также отметил, что без работы в Польше может оставаться незначительная часть беженцев, преимущественно женщин, имеющих маленьких детей, или больных членов семьи, нуждающихся в постоянном уходе. И он не хотел бы, чтобы эта категория становилась "заложником любой избирательной кампании".
Также Головня отметил, что и сейчас система работает таким образом, чтобы выявлять возможные злоупотребления или мошенничества в этом вопросе. Ведь от оппонентов раздаются заявления, что некоторые украинцы получают выплаты на детей, хотя фактически не находятся в стране. В разговоре с "Телеграфом" украинцы, временно проживающие в Польше из-за войны, подтверждают, что ZUS – госучреждение, администрирующее социальные взносы и выплаты – всегда на страже. "В тот же день, когда ты пересекаешь границу, когда, например, едешь в Украину, тебе приходит письмо с предупреждением об остановке выплат 800+. Если ты возвращаешься по истечению 30-дневного срока, на который разрешен выезд без потери статуса, то автоматически выплаты возобновляются. Бывают случаи, когда при обмене данными с пограничниками, происходят сбои, тогда приходится получать у них подтверждение о сроках возврата и предоставлять их в ZUS".
А что касается доступности медицинской помощи, то здесь есть вопросы. Ведь известно, что в Польше нередки очереди к специалистам, в ожидании приема можно провести от нескольких дней до нескольких месяцев.
Депутаты планируют обсудить вопросы ограничений с коллегами из Польши
С возмущением по поводу инициативы польских политиков по ограничению помощи украинцам в медиа и социальных сетях выступила известная активистка Наталья Панченко. По ее мнению, в позиции Рафала Тшасковского усматривается "открытая дискриминация и предубеждения в отношении одной конкретной этнической группы – украинских беженцев". При том, что дети мигрантов из Беларуси, Вьетнама, Афганистана, Чечни, Турции и других стран не будут лишены права на выплату 800+, отмечает наша соотечественница.
"В основном не работают пенсионеры и женщины, вынужденные бежать с детьми в Польшу. У них часто возникают проблемы со здоровьем. Их мужья воюют на фронте, оказались на оккупированной территории или гибнут. Если у таких женщин больные дети, они не могут работать полный рабочий день, поэтому ищут подработку, а работодатели в Польше в таких ситуациях не хотят их легально трудоустраивать. Это женщина виновата? Нет, потому что это реальность в Польше. Если эти изменения вступят в силу, части украинцев придется вернуться под бомбы или переехать в другие страны, где они смогут прокормить себя как беженцы от войны. Потому что в Польше они не смогут свести концы с концами", – подчеркнула Панченко в интервью изданию Rzeczpospolita.
Также активистка приводит статистику, согласно которой каждый десятый житель Польши – украинец или имеет украинское происхождение. Соответственно, спекуляции на тему помощи беженцам именно из нашей, охваченной войной страны, могут отразиться на общих настроениях в стране и способствовать усилению конфликтов.
При этом медиа как польские, так и украинские тиражируют результаты опроса, по результатам которого 88% респондентов поддержали идею об отмене выплат для украинцев, не работающих и не платящих налоги в Польше. Стоит отметить, что эту социологию выполнял центр IBRiS для издания Rzeczpospolita, а принял в нем участие только 1071 человек. При том что в Польше численность населения превышает 37 млн. человек, то есть вряд ли мнение незначительного количества граждан можно считать решающим.
Вопрос о предоставлении помощи украинцам в Польше будет обсуждаться в феврале во время очередной встречи группы по межпарламентским связям, в которую входят представители ВР Украины и польского Сейма. Об этом "Телеграфу" сообщил народный депутат от "Слуги народа" и сопредседатель группы по межпарламентским связям с Республикой Польша Артем Ковалев.
- С коллегами из польского парламента, представителями министерств мы неоднократно обсуждали разные вопросы, как, например, открытие границ для наших сограждан в начале полномасштабного вторжения, ситуацию в образовательной сферы, когда возникали проблемы у украинцев с устройством детей в дошкольные учреждения, проживания студентов и т.д. Потом у нас была долгая дискуссия с ними относительно увеличения вариантов железнодорожного сообщения между странами, активные переговоры при блокировании украино-польской границы – подчеркнул Артем Владимирович. – Конечно, проговорим вопрос ограничений по выплатам. Но мы должны понимать, что такие разговоры периодически возникают в польском обществе с 2022 года, однако в целом помощь как оказывалась, так и продолжает оказываться нашим согражданам. Следовательно, очередные заявления и шаги по возможным законодательным изменениям требуют тщательного изучения и обсуждения.
Как сообщал Телеграф, в Германии также на фоне приближения выборов политики начали заявлять о возможном прекращении финансовой поддержки украинцев.