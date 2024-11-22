Украина — его единственная надежда. Как белорусский доброволец оказался в руках режима Лукашенко

Боец Василий Веремейчик оказался за решеткой после службы в ВСУ

Неделю назад,14 ноября 2024 года в Беларусь был экстрадирован Василий Веремейчик – белорусский доброволец, воевавший на стороне Украины против российской агрессии. Мужчине, кроме возможного пожизненного заключения, также грозит смертная казнь за участие в боевых действиях в поддержку украинских сил.

"Телеграф" узнал детали громкого дела.

Прошел бои на горячих направлениях и получил запрет на въезд

Василий Веремейчик был одним из первых граждан Беларуси, с оружием в руках защищавших Украину в составе Полка Калиновского. Он получил награду "Украина — превыше всего!" за свою роль в операциях на фронте, где спас более 60 украинских солдат из окружения в Александровке Николаевской области, в апреле 2022 года. Однако позже покинул полк из-за конфликта с командованием.

Отрывок из заключения Департамента национальной безопасности Беларуси

— Это была очень сложная ситуация для него. После того как он покинул Полк Калиновского, ему запретили въезд в Украину, и он решил уехать в семью за границу [в Литву]. Однако ему было отказано во въезде и туда. В результате Василий оказался во Вьетнаме, — делится с "Телеграфом" Андрей Кушнеров, собрат Василия и доброволец, воевавший вместе с ним в Украине в Полку Калиновского. Сейчас мужчина является солдатом в Отдельном батальоне "Волки Да Винчи".

Запрет для Веремейчика на въезд в ЕС был наложен из-за того, что Василий служил в белорусской армии на офицерской должности. А вот запрет на въезд в Украину ему наложила украинская служба безопасности.

— Это был официальный запрет, штамп в паспорте, но без указания причин. У меня такого запрета нет, но у многих ребят было. Там было много внутренних конфликтов. Даже целыми подразделениями уехали из полка Калиновского. Некоторым ребятам удалось отменить запрет на возвращение. Судя по всему, этот запрет касался и Василия, – рассказывает Андрей Кушнеров.

По его словам, СБУ эту ситуацию не комментирует. Узнать причины такого вердикта попробовали и журналисты "Телеграфа". Однако на момент публикации ответа не получены ни от спикера СБУ Артема Дехтяренко, ни по официальному запросу.

Операция КГБ

Как стало известно, Комитет государственной безопасности Республики Беларусь организовал экстрадицию Василия из-за формального инцидента — драки. Однако за этой причиной скрывался гораздо более глубокий политический мотив. В течение одних суток после задержания Василия во Вьетнаме он был экстрадирован в Минск.

Это, по мнению Андрея Кушнерова, без сомнений свидетельствует о желании использовать Василия как "пропагандистский трофей" перед январскими президентскими выборами в Беларуси.

— Совершенно очевидно, что для Лукашенко это удобный момент. Кроме того, что они могут использовать Василия в качестве символа для своих выборов, ситуация с его арестом еще больше усиливает их пропаганду по "борьбе с терроризмом" и "защите национальных интересов", — отмечает бывший собрат Василия. — Кстати, этот случай может стать прецедентом для дальнейших преследований белорусских добровольцев.

Для Лукашенко каждый доброволец – потенциальный вызов его системе. Важно отметить, что 20 ноября в Беларуси был показан пропагандистский фильм, в котором Василий "Крыса" Веремейчик принудительно принял участие. Всю биографию белорусского оппозиционера тамошние спецслужбы активно используют в своих интересах.

"Украина может внести Василия в список на обмен"

Сегодня Василию Веремейчику грозит смертная казнь в Беларуси. Ему могут назначить государственного адвоката, однако в Беларуси такие защитники работают на следствие, а не на защиту обвиняемого. А независимых адвокатов в РБ почти не осталось. Попытаться вмешаться может украинская сторона.

— Первое, что нужно сделать — внести Василия в список на обмен. Второе — попросить президента Украины обменять его на недавно арестованного Шевченко, который имеет связи с Лукашенко. Третье — обратиться за помощью в этом процессе к странам-партнерам, таким как США, Великобритания, Германия, Франция, — сказал белорусский оппозиционер Андрей Кушнеров.

Напомним, в 2023 году уже был случай, когда один из добровольцев, гражданин Германии Рико Кригер, был арестован в Беларуси и приговорен к смертной казни из-за его связей с Полком Калиновского.

Однако благодаря дипломатическим усилиям Германии его удалось вернуть домой. В отличие от этого, у Василия нет другого гражданства, и поэтому, если его приговорят к смертной казни, Украина станет его единственной надеждой.

— Я лично знаю Василия как человека, который не боится до конца бороться, но в его случае нужна наша поддержка. Его судьба зависит от того, сможем ли мы действовать быстро и эффективно. Времени на размышления нет, — говорит Андрей Кушнеров, отмечая важность международной солидарности и поддержки Украины в этом вопросе.

Копия удостоверения к медали Василия Веремейчика "Украина — больше всего!"

К слову, посол по особым поручениям МИД Украины Игорь Кизим в комментарии белорусским медиа официально заявил о неспособности поддержать Веремейчика из-за его гражданства. Несмотря на правовую обоснованность его позиции, такое заявление может негативно отразиться на отношениях с белорусскими демократическими силами.

Что об этой ситуации говорит Полк имени Кастуся Калиновского?

Напомним, полк имени Костуся Калиновского – белорусское формирование в составе Вооруженных сил Украины, созданное в марте 2022 года как батальон для обороны Украины, в частности города Киева, от российской агрессии во время войны 2022 года.

Известно, что полк осведомлен о ситуации с Василием Веремейчиком, но не желает вмешиваться. Они отказываются от сотрудничества с ветеранами – это вопрос, который существует уже давно.

В комментарии "Телеграфу" представители ПКК заявили, что не комментируют дело Василия Веремейчика, поскольку имеют официальную позицию.

— Мы понимаем сложность ситуации и находимся в контакте со всеми компетентными органами, занимающимися этим делом. Какие-либо другие заявления о Василии Веремейчике от имени Полка Калиновского не отражают нашу позицию и не соответствуют действительности, — написали они в своем канале.

Легализация белорусских добровольцев и активистов в Украине

На самом деле, история Василия является лишь примером проблем, с которыми сталкиваются белорусские добровольцы в Украине. После службы в ВСУ многие из них не могут вернуться домой из-за запретов на въезд. В Украине же нет четкой программы или правового механизма для легализации их статуса.

Порой, чтобы встретиться с семьей, им приходится выезжать далеко за пределами Европы, иногда разрывать контракт с ВСУ, а затем снова сталкиваться с юридическими барьерами.

— Я видел, как Василий пытался вернуться на фронт, чтобы продолжить борьбу, но в другом подразделении. Но без правильной правовой поддержки это практически невозможно, — добавляет Андрей Кушнеров.

Поскольку Беларусь политически присоединилась к России, сейчас границы с этой страной закрыты. Тем не менее, для граждан Беларуси все еще открыты пропускные пункты на границе Украины с другими государствами.

Для въезда в Украину важно иметь четкое обоснование целей поездки. Если у человека отсутствуют соответствующие паспортные документы, ему могут отказать в пересечении границы. Некоторые граждане Беларуси имеют вид на временное или постоянное проживание в Украине. Это не гарантирует автоматический проход через границу, но все же становится определяющим фактором пограничного контроля.