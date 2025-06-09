Укр

Пришлось эвакуировать вертолетом: украинец попал в серьезное ДТП в Польше (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
21-летний украинец съехал с тротуара прямо под колеса автомобиля Новость обновлена 09 июня 2025, 11:13
21-летний украинец съехал с тротуара прямо под колеса автомобиля. Фото miejskireporter.pl

ДТП произошло возле больницы, однако травмы были очень серьезны

В Польше в пригороде Варшавы произошло ДТП электросамоката и BMW. За рулем электротранспорта находился молодой украинец.

Столкновение произошло вечером 8 июня у Железнодорожного госпиталя. Однако травмы украинца оказались настолько серьезными, что его пришлось госпитализировать вертолетом в Варшаву.

ДТП Польша с украинцем
ДТП произошло вблизи госпиталя
ДТП Польша
На место сразу прибыла помощь
Пострадавшего украинца забрали вертолетом
Пострадавшего госпитализировали вертолетом

Около 20:00 21-летний украинец ехал на самокате по тротуару. В то же время навстречу ему ехал 23-летний водитель на автомобиле. Самокатчик внезапно съехал с тротуара на дорогу прямо перед автомобилем. Водитель пытался избежать столкновения, выехав на соседнюю полосу, но не удалось предупредить трагедию.

Украинец серьезно пострадал в аварии. Первую медицинскую помощь ему оказали до прибытия вертолета, а затем доставили в больницу в столице Польши в критическом состоянии.

Самокатчик внезапно съехал с тротуара на дорогу в Польше
Самокатчик внезапно съехал с тротуара на дорогу
ДТП с украинцем в Польше
Водитель пытался избежать столкновения, но не смог
Украинец пострадал в ДТП в Польше
Потерпевшего госпитализировали в критическом состоянии
Пострадавшего украинца доставили в Варшаву
Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Варшаву

Уже установлено, что водитель BMW был трезв. Самокатчика проверят на состояние опьянения. Полиция устанавливает причины и ход аварии. Правоохранители напоминают, что при управлении электросамокатами и скутерами нужно быть очень осмотрительными на дороге.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что водитель электросамоката оштрафована на немалую сумму в Киеве. Она была за рулем в состоянии опьянения.

Теги:
#Польша #ДТП #Электросамокат