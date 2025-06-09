Пришлось эвакуировать вертолетом: украинец попал в серьезное ДТП в Польше (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
ДТП произошло возле больницы, однако травмы были очень серьезны
В Польше в пригороде Варшавы произошло ДТП электросамоката и BMW. За рулем электротранспорта находился молодой украинец.
Столкновение произошло вечером 8 июня у Железнодорожного госпиталя. Однако травмы украинца оказались настолько серьезными, что его пришлось госпитализировать вертолетом в Варшаву.
Около 20:00 21-летний украинец ехал на самокате по тротуару. В то же время навстречу ему ехал 23-летний водитель на автомобиле. Самокатчик внезапно съехал с тротуара на дорогу прямо перед автомобилем. Водитель пытался избежать столкновения, выехав на соседнюю полосу, но не удалось предупредить трагедию.
Украинец серьезно пострадал в аварии. Первую медицинскую помощь ему оказали до прибытия вертолета, а затем доставили в больницу в столице Польши в критическом состоянии.
Уже установлено, что водитель BMW был трезв. Самокатчика проверят на состояние опьянения. Полиция устанавливает причины и ход аварии. Правоохранители напоминают, что при управлении электросамокатами и скутерами нужно быть очень осмотрительными на дороге.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что водитель электросамоката оштрафована на немалую сумму в Киеве. Она была за рулем в состоянии опьянения.