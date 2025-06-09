Довелось евакуювати гелікоптером: українець потрапив у серйозну ДТП в Польщі (фото)

ДТП сталась біля лікарні, однак травми буди дуже серйозні

В Польщі в передмісті Варшави сталась ДТП електросамоката та BMW. За кермом електротранспорту був молодий українець.

Зіткнення сталось ввечері 8 червня поблизу Залізничного госпіталю. Однак травми українця виявились настільки серйозними, що його довелось шпиталізувати гелікоптером до Варшави.

ДТП сталась поблизу госпіталя

На місце одразу прибула допомога

Потерпілого шпиталізували гелікоптером

Близько 20:00 21-річний українець їхав на самокаті по тротуару. Водночас назустріч йому їхав 23-річний водій на автівці. Самокатник раптово з’їхав з тротуару на дорогу прямо перед авто. Водій намагався уникнути зіткнення, виїхавши на сусідню смугу, але не вдалось попередити трагедію.

Українець серйозно постраждав у аварії. Першу медичну допомогу йому надали до прибуття гелікоптера, а потім доправили до лікарні в столиці Польщі в критичному стані.

Самокатник раптово з’їхав з тротуару на дорогу

Водій намагався уникнути зіткнення, але не зміг

Потерпілого шпиталізували в критичному стані

Постраждалого у важкому стані доставили до Варшави

Наразі вже з’ясовано, що водій BMW був тверезий. Самокатника перевірять на стан сп’яніння. Поліція встановлює причини та перебіг аварії. Правоохоронці нагадують, що при керуванні електросамокатами та скутерами потрібно бути дуже обачними на дорозі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що кермувачку електросамоката оштрафували на чималу суму в Києві. Вона була за кермом в стані сп’яніння.