Разбил авто на встречной и покалечил военного: иностранец под наркотиками совершил ДТП в Киеве (новые детали)

Ему светит до трех лет тюрьмы

Молодой иностранец на BMW устроил серьезную аварию в центре Киева. Мужчина потерял контроль над машиной и врезался в два автомобиля на встречной полосе.

Как выяснилось, 25-летний водитель находился под действием наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Авария произошла еще 14 октября 2024 года, но теперь появились новые детали происшествия. BMW, в котором ехали четверо граждан Азербайджана, двигалось с большой скоростью по улице Елены Телиги. Автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Toyota Camry и Ford Focus. В Toyota сидел украинский военный.

Три человека попали в больницу с тяжелыми травмами. Двое пассажиров BMW в возрасте 35 и 40 лет госпитализированы с переломами и травмами головы. Водителя Toyota Camry тоже забрала скорая помощь из-за серьезных повреждений.

Один из азербайджанцев выходил из разбитой машины с двумя сломанными руками. На месте работали 3 экипажа скорой помощи.

Полиция установила, что 25-летний водитель BMW был под влиянием наркотиков на момент аварии. Сейчас идет расследование всех обстоятельств ДТП.

"Мы сообщили иностранцу о подозрении по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения средствами в состоянии наркотического опьянения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до пяти лет", — сказали в пресс-службе полиции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Хмельницком водитель BMW вызвала дерзкое ДТП. Инцидент произошел на площади Свободы.