Пьяный украинец на велосипеде устроил курьезное ДТП за границей (фото)

На место происшествия приехало два экипажа полицейских

В Польше, где пьяные украинцы не впервые устраивают дорожно-транспортные происшествия, гражданин нашей страны в состоянии алкогольного опьянения попал в аварию. В Варшаве мужчина на велосипеде выехал на встречку и врезался в другого велосипедиста.

После инцидента его виновник пытался безуспешно сбежать от пострадавшего. Об этом сообщает польское издание Miejski Reporter.

По предварительным данным, украинец в состоянии алкогольного опьянения на велосипеде выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с другим велосипедистом, ехавшим в обычном режиме.

После столкновения виновник попытался скрыться с места происшествия, но был задержан пострадавшим велосипедистом, пишет издание.

На место аварии прибыли два экипажа полиции, которые провели алкотестеры. В крови украинца оказалось 2,2 промилле алкоголя.

Такой показатель соответствует средней степени алкогольного опьянения. Это означает, что человек испытывает явные признаки опьянения, включая ухудшение координации, замедление реакции и снижение концентрации.

В результате ДТП второй велосипедист, к счастью, не пострадал. Однако польские правоохранители продолжают расследование.

Напомним, в польском городе Констанцин-Езёрна пьяный водитель на BMW врезался в фургон. Как выяснилось, у мужчины не было водительских прав. Было установлено, что он и его пассажирка — граждане Украины.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в пригороде Варшавы произошло ДТП электросамоката и BMW. За рулем электротранспорта находился молодой украинец.