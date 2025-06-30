В Польше умер украинец, не дождавшись автобуса до Львова: подробности трагического инцидента

Мужчине внезапно стало плохо

На Западном железнодорожном вокзале в Варшаве скончался украинец. Мужчина внезапно потерял сознание на стоянке возле автобусов, которые следовали во Львов.

Трагическое событие произошло вечером 29 июня около 19.30. Об этом сообщает польское издание Miejski Reporter.

Как выяснилось, что украинец ждал один из автобусов в направлении Львова.

На место происшествия оперативно прибыли два медицинских экипажа и полиция. Медики немедленно начали реанимационные мероприятия, однако через несколько минут констатировали смерть 61-летнего мужчины.

В Варшаве на вокзале скончался украинец. Фото Miejski Reporter

В СМИ отметили, что полиция проводит необходимые следственные действия. Тело погибшего было доставлено в судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Мужчина не дождался рейса во Львов. Фото Miejski Reporter

Напоминаем, что в Польше разоблачили мошенническую группу украинцев. Они пытались присвоить себе 37,5 тысячи злотых (более 416 тысяч гривен) через банковский перевод. Среди задержанных – несовершеннолетний.

Во время задержания у одного из них был обнаружен газовый пистолет. Подозрительные действия заметили в банке. Сотрудница банка отследила подозрительный перевод и связалась с тем, кто его якобы сделал — владелец счета перевод отрицал.

Ранее "Телеграф" писал, что пьяная украинка в Польше напала на полицейских. Женщина сидела посреди дороги, кричала и не реагировала на замечания.