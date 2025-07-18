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Таня, Тарас и не только. С какими украинскими именами сложно живется в Польше

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Многие украинки вынуждены были уехать в Польшу после начала войны Новость обновлена 18 июля 2025, 12:52
Многие украинки вынуждены были уехать в Польшу после начала войны. Фото Коллаж "Телеграф"

Некоторые имеют совсем другой смысл

Некоторые украинские имена очень раздражают россиян, но есть и такие, с которыми нелегко в Польше. Дело в том, что таких имен в этой стране нет, но есть звучащие идентично слова.

Об этом рассказали на YouTube-канале онлайн-курсов польского языка ONpolish. Среди странных для поляков имен как мужские, так и женские, что широко распространены в Украине.

  • Тарас — по-польски терраса
  • Инна — по-польски другая
  • Таня — по-польски дешевая
  • Даня – по-польски блюда (во множественном числе)
  • Ульяна — по-польски толстая, налитая, как яблочко

Также есть имена, с которыми непросто в Польше именно из-за их звучания. Например, имя Елена произносится в украинском языке с твердым "л". Однако для поляков произнести этот звук очень тяжело.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие украинские имена нравятся иностранцам. Эти распространенные в нашей стране имена сочетают в себе красоту, глубокую значимость и универсальность звучания, что делает их привлекательными для людей во всем мире. Среди них мужские — Лука, Максим Даниил. Среди женских имен иностранцам нравятся Олеся, София, Алина.

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#Польша #Украинцы #Имена