Таня, Тарас и не только. С какими украинскими именами сложно живется в Польше

Некоторые имеют совсем другой смысл

Некоторые украинские имена очень раздражают россиян, но есть и такие, с которыми нелегко в Польше. Дело в том, что таких имен в этой стране нет, но есть звучащие идентично слова.

Об этом рассказали на YouTube-канале онлайн-курсов польского языка ONpolish. Среди странных для поляков имен как мужские, так и женские, что широко распространены в Украине.

Тарас — по-польски терраса

— по-польски терраса Инна — по-польски другая

— по-польски другая Таня — по-польски дешевая

— по-польски дешевая Даня – по-польски блюда (во множественном числе)

– по-польски блюда (во множественном числе) Ульяна — по-польски толстая, налитая, как яблочко

Также есть имена, с которыми непросто в Польше именно из-за их звучания. Например, имя Елена произносится в украинском языке с твердым "л". Однако для поляков произнести этот звук очень тяжело.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие украинские имена нравятся иностранцам. Эти распространенные в нашей стране имена сочетают в себе красоту, глубокую значимость и универсальность звучания, что делает их привлекательными для людей во всем мире. Среди них мужские — Лука, Максим Даниил. Среди женских имен иностранцам нравятся Олеся, София, Алина.