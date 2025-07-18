Пьяный украинец без прав устроил ДТП в Польше - а его подруга еще и бросалась на полицейских (фото)

Задержанные взяты под стражу

В польском городе Констанцин-Езёрне произошло серьезное ДТП — водитель на BMW врезался в фургон. Было установлено, что он и его пассажирка — граждане Украины.

Дорожно-транспортное происшествие случилось недалеко от популярных глиняных карьеров в жилом массиве Сколимув. На выезде со второстепенной дороги BMW, которым управлял 51-летний водитель, задним ходом врезался в фургон Volkswagen. Об этом пишет сайт Miejski Reporter.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Алкотест показал, что содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе у нарушителя составляло 0,72 мг/л, что составляет примерно 1,5 промилле. Также сотрудники дорожной полиции сообщили, что у мужчины не было водительских прав.

Украинец попал в ДТП в Констанцин-Езёрне. Фото: Miejski Reporter

Констанцин-Езёрн на карте

Бригада скорой помощи осмотрела пострадавших, госпитализация никому не потребовалась. В свою очередь пожарные оцепили место происшествия, движение транспорта в районе улицы Вежбновской было временно перекрыто.

Украинец попал в ДТП в Констанцин-Езёрне. Фото: Miejski Reporter

Было установлено, что в машине на пассажирском сидении находилась гражданка Украины. Отмечается, что женщина вела себя агрессивно, потому сотрудникам полиции пришлось надеть на нее наручники. После водители и пассажирку доставили в отделение полиции. В ходе проверки выяснилось, что у неё не было действующего вида на жительство в Польше.

Украинец попал в ДТП в Констанцин-Езёрне. Фото: Miejski Reporter

Задержанные взяты под стражу. 51-летнему водителю будут предъявлены обвинения в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, создании угрозы безопасности дорожного движения и управлении автомобилем без водительских прав. В отношении пассажирки авто ведется расследование на предмет нарушения миграционных правил.

Украинец попал в ДТП в Констанцин-Езёрне. Фото: Miejski Reporter

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в пригороде Варшавы произошло ДТП электросамоката и BMW. За рулем электротранспорта находился молодой украинец.