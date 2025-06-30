Польша депортировала "рекордсмена" из алкоголя: украинец дважды нарушил закон

Теперь мужчине грозит тюремный срок

В польском городе Рыбник задержан 39-летний гражданин Украины, который ехал на автомобиле в состоянии сильного алкогольного опьянения. В его крови обнаружили почти 4 промилле, что превышает допустимый показатель в 30 раз.

Инцидент произошел в четверг, 26 июня, на улице Храбрего. Об этом сообщила полиция Силезского воеводства Польши.

Мужчина за рулем Opel двигался по встречной полосе в направлении улицы Костюшко. Его остановили благодаря бдительности свидетеля, который немедленно вызвал правоохранителей.

После проверки выяснилось, что у украинца уже был действующий судебный запрет на управление транспортными средствами. Несмотря на это, он снова сел за руль в состоянии опьянения. Более того, 19 июня его уже задерживали в другом польском городе — Червенке-Лещинах — за аналогичное нарушение: вождение в нетрезвом состоянии, имея тот же запрет.

Злоумышленник дважды нарушил закон Польши

После повторного задержания мужчину передали пограничникам. Согласно решению польских властей, его депортировали в Украину. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы за совершенные правонарушения.

Мужчину депортировали в Украину

Ранее "Телеграф" писал, что пьяная украинка в Польше напала на полицейских. Женщина сидела посреди дороги, кричала и не реагировала на замечания.