П’яний українець на велосипеді влаштував курйозну ДТП за кордоном (фото)

У Польщі, де п’яні українці не вперше влаштовують дорожньо-транспортні пригоди, громадянин нашої країни у стані алкогольного сп’яніння потрапив в аварію. У Варшаві чоловік на велосипеді виїхав на зустрічку і врізався в іншого велосипедиста.

Після інциденту його винуватець намагався безуспішно втекти від потерпілого. Про це повідомляє польське видання "Miejski Reporter".

За попередніми даними, українець у стані алкогольного сп’яніння на велосипеді виїхав на зустрічну смугу та допустив лобове зіткнення з іншим велосипедистом, який їхав у звичайному режимі.

Після зіткнення винуватець спробував втекти з місця події, але був затриманий велосипедистом, пише видання.

На місце аварії прибули два екіпажі поліції, які провели алкотестери. У крові українця виявилося 2,2 проміле алкоголю.

Такий показник відповідає середньому ступеню алкогольного сп’яніння. Це означає, що людина відчуває явні ознаки сп’яніння, включаючи погіршення координації, уповільнення реакції та зниження концентрації.

Внаслідок ДТП другий велосипедист, на щастя, не постраждав. Проте польські правоохоронці продовжують розслідування.

Нагадаємо, у польському місті Константин-Єзерна п’яний водій на BMW врізався у фургон. Як з’ясувалося, у чоловіка не було прав водія. Було встановлено, що він та його пасажирка — громадяни України.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у передмісті Варшави сталося ДТП електросамокату та BMW. За кермом електротранспорту був молодий українець.