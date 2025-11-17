Диверсия была не одна. Все, что известно о подрыве железной дороги в Польше (карта, фото и реакция Украины)

Туск подтвердил важность поврежденного участка для помощи Украине

В Польше была взорвана железная дорога между Варшавой и Люблином, в селе Мика. Взрывное устройство сдетонировало и разрушило железнодорожные путя.

Что нужно знать

Туск утром 17 ноября сообщил о диверсии на польской железной дороге

Военный эксперт Мичек уже говорит о вероятном российском следе

В Варшаве подтвердили, что повреждение железнодорожных путей было актом саботажа

Как сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в своем X утром 17 ноября, на железнодорожном пути произошел акт диверсии. Зафиксированы разрушения на участке Варшава-Люблин.

"Взрыв взрывного устройства разрушил железнодорожный путь. На месте работают службы и прокуратура. На том же маршруте, ближе к Люблину, также было обнаружено повреждение", – сообщил Туск.

Туск на месте подрыва железной дороги

Село Мика на карте

"Этот маршрут также имеет решающее значение для доставки помощи Украине. Мы поймаем виновных, кем бы они ни были", — добавил Туск.

Заметим, что линия, где произошел взрыв, ведет к границе с Украиной. Поэтому в сети появилось немало догадок, что по этому маршруту якобы должны были доставлять помощь от НАТО нашему государству. Однако официально эту версию не подтверждали, Туск лишь отметил важность поврежденного участка.

В Польше неизвестные взорвали железную дорогу

По данным Wiadomości, на железной дороге в Пулаво 16 ноября произошел странный случай. Ведь поезд сообщением Свиноуйсьце-Жешув имел аварийную остановку – кто-то разбил окно в салоне вагона. Там находились 450 человек.

"Что-то нас ударило, поезд остановился. Мы не могли ни открыть дверь, ни выйти из поезда", – рассказывает один из пассажиров. — В поезде погас свет, а температура упала до 18 градусов по Цельсию. Туалеты тоже не работали. Руководитель поезда не предоставил пассажирам никакой информации. Поезд был переполнен. Остальные поезда ехали рядом, а нас держали на месте. Это было очень тревожно".

Министерство внутренних дел и администрации Польши подтвердило, что повреждение железнодорожных путей в Гарволинском уезде было актом саботажа. На месте происшествия присутствовали министр Кервинский, премьер-министр Туск, министр Семоняк и начальник полиции, генеральный инспектор Марек Боронь.

Один из участков, где раздался взрыв

Что говорят эксперты о диверсии на железной дороге в Польше

Андрей Коваленко, руководитель ЦПИ СНБО, убежден, что к диверсии в Польше причастна Россия, в том числе в/ч 29155 ГУ ГШ РФ. Ведь именно это подразделение ГРУ отвечает за спецоперации за границей.

"Страны НАТО — одна из приоритетных целей, особенно все, что связано с помощью Украины или же по усилению обороноспособности стран Альянса. Разные поджёги в Германии, Польше, других странах — это работа россиян, замаскированная под разного рода ситуации. Обычные диверсии", — говорит Коваленко.

Более того, даже в Польше уже говорят о российском следе в операции. Так, военный эксперт Артур Мичек написал: "Итак, у нас есть подтверждение. Мы снова являемся мишенью атаки, вероятно, со стороны России".

"Польша столкнулась с актами саботажа, беспрецедентными в новейшей истории. В этой ситуации ни у кого не должно быть сомнений относительно того, как вести себя. И никто не должен прогибаться под врагов родины. Службы действуют. Одно можно сказать наверняка: виновные будут привлечены к ответственности за этот акт агрессии": – написал Марцин Кервинский.

