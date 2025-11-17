Диверсия была не одна. Все, что известно о подрыве железной дороги в Польше (карта, фото и реакция Украины)
-
-
Туск подтвердил важность поврежденного участка для помощи Украине
В Польше была взорвана железная дорога между Варшавой и Люблином, в селе Мика. Взрывное устройство сдетонировало и разрушило железнодорожные путя.
Что нужно знать
- Туск утром 17 ноября сообщил о диверсии на польской железной дороге
- Военный эксперт Мичек уже говорит о вероятном российском следе
- В Варшаве подтвердили, что повреждение железнодорожных путей было актом саботажа
Как сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в своем X утром 17 ноября, на железнодорожном пути произошел акт диверсии. Зафиксированы разрушения на участке Варшава-Люблин.
"Взрыв взрывного устройства разрушил железнодорожный путь. На месте работают службы и прокуратура. На том же маршруте, ближе к Люблину, также было обнаружено повреждение", – сообщил Туск.
"Этот маршрут также имеет решающее значение для доставки помощи Украине. Мы поймаем виновных, кем бы они ни были", — добавил Туск.
Заметим, что линия, где произошел взрыв, ведет к границе с Украиной. Поэтому в сети появилось немало догадок, что по этому маршруту якобы должны были доставлять помощь от НАТО нашему государству. Однако официально эту версию не подтверждали, Туск лишь отметил важность поврежденного участка.
По данным Wiadomości, на железной дороге в Пулаво 16 ноября произошел странный случай. Ведь поезд сообщением Свиноуйсьце-Жешув имел аварийную остановку – кто-то разбил окно в салоне вагона. Там находились 450 человек.
"Что-то нас ударило, поезд остановился. Мы не могли ни открыть дверь, ни выйти из поезда", – рассказывает один из пассажиров. — В поезде погас свет, а температура упала до 18 градусов по Цельсию. Туалеты тоже не работали. Руководитель поезда не предоставил пассажирам никакой информации. Поезд был переполнен. Остальные поезда ехали рядом, а нас держали на месте. Это было очень тревожно".
Министерство внутренних дел и администрации Польши подтвердило, что повреждение железнодорожных путей в Гарволинском уезде было актом саботажа. На месте происшествия присутствовали министр Кервинский, премьер-министр Туск, министр Семоняк и начальник полиции, генеральный инспектор Марек Боронь.
Что говорят эксперты о диверсии на железной дороге в Польше
Андрей Коваленко, руководитель ЦПИ СНБО, убежден, что к диверсии в Польше причастна Россия, в том числе в/ч 29155 ГУ ГШ РФ. Ведь именно это подразделение ГРУ отвечает за спецоперации за границей.
"Страны НАТО — одна из приоритетных целей, особенно все, что связано с помощью Украины или же по усилению обороноспособности стран Альянса. Разные поджёги в Германии, Польше, других странах — это работа россиян, замаскированная под разного рода ситуации. Обычные диверсии", — говорит Коваленко.
Более того, даже в Польше уже говорят о российском следе в операции. Так, военный эксперт Артур Мичек написал: "Итак, у нас есть подтверждение. Мы снова являемся мишенью атаки, вероятно, со стороны России".
"Польша столкнулась с актами саботажа, беспрецедентными в новейшей истории. В этой ситуации ни у кого не должно быть сомнений относительно того, как вести себя. И никто не должен прогибаться под врагов родины. Службы действуют. Одно можно сказать наверняка: виновные будут привлечены к ответственности за этот акт агрессии": – написал Марцин Кервинский.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Западе бьют тревогу, потому что якобы Россия может выиграть войну.