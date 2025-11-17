Диверсія була не одна. Все, що відомо про підрив залізниці в Польщі (карта, фото та реакція України)

Туск підтвердив важливість пошкодженої ділянки для допомоги Україні

У Польщі було підірвано залізницю між Варшавою і Любліном, у селі Міка. Вибуховий пристрій здетонував та зруйнував залізничну колію.

Що треба знати

Туск зранку 17 листопада повідомив про диверсію на польській залізниці

Військовий експерт Мічек вже говорить про ймовірний російський слід

У Варшаві підтвердили, що пошкодження залізничних колій було актом саботажу

Як повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у своєму X вранці 17 листопада, на залізничній колії стався акт диверсії. Зафіксовано руйнування на ділянці Варшава-Люблін.

"Вибух вибухового пристрою зруйнував залізничну колію. На місці працюють служби та прокуратура. На тому ж маршруті, ближче до Любліна, також було виявлено пошкодження", – повідомив Туск.

Туск на місці підриву залізниці

Село Міка на карті

"Цей маршрут також має вирішальне значення для доставки допомоги Україні. Ми спіймаємо винних, ким би вони не були", - додав Туск.

Зауважимо, що лінія де стався вибух, веде до кордону з Україною. Тому у мережі з'явилось чимало здогадок, що цим маршрутом нібито мали доставляти допомогу від НАТО нашій державі. Однак офіційно цю версію не підтверджували, Туск лише наголосив на важливості підірваної ділянки.

У Польщі невідомі підірвали залізницю

За даними Wiadomości, на залізниці у Пулаво 16 листопада стався дивний випадок. Адже поїзд сполученням Свиноуйсьце-Жешув мав аварійну зупинку — хтось розбив вікно в салоні вагона. Там перебувало 450 осіб.

"Щось нас вдарило, поїзд мусив зупинитися. Ми не могли ні відчинити двері, ні вийти з поїзда", – розповідає один з пасажирів. — У поїзді згасло світло, а температура впала до 18 градусів за Цельсієм. Туалети також не працювали. Керівник поїзда не надав пасажирам жодної інформації. Поїзд був переповнений. Інші поїзди їхали поруч, а нас тримали на місці. Це було дуже тривожно".

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі підтвердило, що пошкодження залізничних колій у Гарволінському повіті було актом саботажу. На місці події був присутній міністр Кервінський, прем'єр-міністр Туск, міністр Семоняк та начальник поліції, генеральний інспектор Марек Боронь.

Одна з ділянок, де пролунав вибух

Що кажуть експерти про диверсію на залізниці в Польщі

Андрій Коваленко, керівник ЦПД РНБО, переконаний, що до диверсії в Польщі дотична Росія, зокрема в/ч 29155 ГУ ГШ РФ. Адже саме цей підрозділ ГРУ відповідає за спецоперації за кордоном.

"Країни НАТО — одна з пріоритетних цілей, особливо все, що повʼязано з допомогою Україні або ж з посилення обороноздатності країн Альянсу. Різні підпали в Німеччині, Польща, інші країни — це робота росіян, замаскована під різного роду ситуації. Звичайні диверсії", — каже Коваленко.

Ба більше, навіть в Польщі вже говорять про російський слід в операції. Так, військовий експерт Артур Мічек написав: "Отже, у нас є підтвердження. Ми знову є мішенню атаки, ймовірно, з боку Росії".

"Польща зіткнулася з актами саботажу, безпрецедентними в новітній історії. У цій ситуації ні в кого не повинно бути сумнівів щодо того, як поводитися. І ніхто не повинен підлабузуватися під ворогів батьківщини. Служби діють. Одне можна сказати напевно: винні будуть притягнуті до відповідальності за цей акт агресії ", – написав Марцін Кервінський.

