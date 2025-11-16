К концу осени якобы будет достигнут новый годовой рекорд территориальных потерь со стороны Украины

В течение последних недель ситуация украинских военных на юго-востоке страны, а также в Харьковской и Донецкой областях значительно ухудшилась. При худшем сценарии Украину якобы может ждать стратегическое поражение.

Что нужно знать:

Юлиан Рёпке заявляет, что более 2000 поставленных танков, боевых машин пехоты и бронетехники в значительной степени якобы бесполезны

Территория, контролируемая Украиной, в октябре сократилась на 586 квадратных километров, а в ноябре может быть достигнут рекорд

Если стратегическая позиция не будет изменена, то, по мнению аналитика, Украина якобы может проиграть войну

Об этом пишет военный обозреватель издания Bild Юлиан Рёпке. По его мнению ситуацию нельзя скрывать и игнорировать.

Рёпке заявляет, что более 2000 поставленных танков, боевых машин пехоты и бронетехники в значительной степени якобы бесполезны ввиду растущего "доминирования" России в волоконно-оптических и других системах беспилотных летательных аппаратов.

Вместо того чтобы поддерживать Украину "оружием массового уничтожения" в современном понимании – то есть миллионами дронов FPV – а также тысячами мощных крылатых ракет для ударов на низких высотах, западные страны продолжают ограничиваться спорадической помощью и инвестициями в стратегически переоцененные украинские дроны большой дальности добавляет военный обозреватель.

Юлиан Рёпке. Фото: Facebook

Также Рёпке высказал ряд претензий к украинской власти. В частности, он задался вопросом, куда действительно разворачиваются якобы 17 000 мужчин, мобилизованных ежемесячно. Он заявляет, что "целые бригады существуют только на бумаге" и упомянул о дезертирстве.

Это приводит не только к неправильной оценке численности и устойчивости войск, но и к огромным пробелам на фронте и, как следствие, к повторным прорывам российских войск пояснил Рёпке.

Он говорит, что территория, контролируемая Украиной, в октябре сократилась еще на 586 квадратных километров, а в ноябре, по мнению военного обозревателя, якобы будет достигнут новый годовой рекорд территориальных потерь.

В конце Рёпке высказал мнение, что партнерам и правительству нужно менять стратегическую позицию, иначе Украина якобы может проиграть войну.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Владимир Зеленский сделал воодушевляющее заявление про конец войны.