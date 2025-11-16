"Россия может выиграть войну": на Западе бьют тревогу и называют причины
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
К концу осени якобы будет достигнут новый годовой рекорд территориальных потерь со стороны Украины
В течение последних недель ситуация украинских военных на юго-востоке страны, а также в Харьковской и Донецкой областях значительно ухудшилась. При худшем сценарии Украину якобы может ждать стратегическое поражение.
Что нужно знать:
- Юлиан Рёпке заявляет, что более 2000 поставленных танков, боевых машин пехоты и бронетехники в значительной степени якобы бесполезны
- Территория, контролируемая Украиной, в октябре сократилась на 586 квадратных километров, а в ноябре может быть достигнут рекорд
- Если стратегическая позиция не будет изменена, то, по мнению аналитика, Украина якобы может проиграть войну
Об этом пишет военный обозреватель издания Bild Юлиан Рёпке. По его мнению ситуацию нельзя скрывать и игнорировать.
Рёпке заявляет, что более 2000 поставленных танков, боевых машин пехоты и бронетехники в значительной степени якобы бесполезны ввиду растущего "доминирования" России в волоконно-оптических и других системах беспилотных летательных аппаратов.
Вместо того чтобы поддерживать Украину "оружием массового уничтожения" в современном понимании – то есть миллионами дронов FPV – а также тысячами мощных крылатых ракет для ударов на низких высотах, западные страны продолжают ограничиваться спорадической помощью и инвестициями в стратегически переоцененные украинские дроны большой дальности
Также Рёпке высказал ряд претензий к украинской власти. В частности, он задался вопросом, куда действительно разворачиваются якобы 17 000 мужчин, мобилизованных ежемесячно. Он заявляет, что "целые бригады существуют только на бумаге" и упомянул о дезертирстве.
Это приводит не только к неправильной оценке численности и устойчивости войск, но и к огромным пробелам на фронте и, как следствие, к повторным прорывам российских войск
Он говорит, что территория, контролируемая Украиной, в октябре сократилась еще на 586 квадратных километров, а в ноябре, по мнению военного обозревателя, якобы будет достигнут новый годовой рекорд территориальных потерь.
В конце Рёпке высказал мнение, что партнерам и правительству нужно менять стратегическую позицию, иначе Украина якобы может проиграть войну.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Владимир Зеленский сделал воодушевляющее заявление про конец войны.