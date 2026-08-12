Забудьте о шляпах и вставании перед женщинами: какие правила этикета давно вызывают только смех

Наибольшие изменения касаются требований к одежде

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Некоторые нормы этикета устарели и уже не актуальны в современном мире. Например, правило, что мужчины должны вставать, когда в комнату заходит женщина, или норма, что во время приветствия нужно снимать шляпу — сейчас мало кто носит этот головной убор.

Об этом "Телеграфу" рассказала ведущий эксперт по этикету и дипломатическому протоколу Наталья Адаменко. По ее словам, наиболее устарели нормы дресскода.

"Потому что дресскод меняется очень быстро. От нас с вами, до президентов и даже королев и королей, дресскод меняется, становится более демократичным", — говорит эксперт.

Наталья Адаменко. Фото: facebook.com/etiket.vid.natalii.adamenko

Нужно ли стучать в дверь

Также меняется ресторанный этикет и правила поведения за столом. Однако некоторые нормы остаются неизменными. Например, необходимость стучать в дверь, когда заходишь в кабинет к руководителю, хотя некоторые считают это несовместимым с демократическим стилем управления.

"А я советую стучать в дверь, потому что тот же руководитель может на 5 минут закрыть глаза, чтобы немного отдохнуть. А может он без обуви, потому что она ему натерла. Если я, подчиненная, увижу его в таком состоянии, я себе не завидую, потому что ему будет неприятно. А кое-кто считает, что стучать в дверь – это устаревший метод на работе", – отметила Наталья Адаменко.

Также стук в дверь личных комнат должен быть нормой и в семье. Соблюдать ее должны прежде всего родители.

"Если мама будет стучать в дверь детской комнаты, то ребенок никогда в спальню к родителям не зайдет без стука, потому что для него это норма", — пояснила эксперт.

Нужно ли вставать, если кто-то обращается к тебе стоя

Также кто-то считает устаревшей норму, что когда ты сидишь и к тебе кто-то подошел — нужно встать. Однако Адаменко этого правила придерживается и считает его актуальным.

"Даже если передо мной мужчина, а я женщина. Потому что разговаривать надо с человеком, когда глаза на одном уровне с вами", — пояснила она свою позицию.

Как изменяются требования к одежде

Что касается изменений уместности одежды, то сейчас появился military casual (совмещает практичность и комфорт городского стиля с элементами, цветами и материалами военной формы). Еще один новый стиль — casual chic (повседневный шик). Очень меняется и цвет обуви для мужчин, и костюмы, говорит знаток этикета.

"Я комментировала похороны папы Римского Франциска, когда все обратили внимание на то, что и Уильям, будущий король Великобритании, был в темно-синем костюме. Неужели он не знал, что надо черный? Знал, но и президент Америки был в темно-синем. Это значит, что так уже может быть. Не все женщины на похоронах были в мантилье, то есть черное кружево на голове. Так может быть", – рассказала Адаменко.

Однако она советует публичным деятелям — деловым людям, государственным и политическим деятелям, тем, кто всегда на глазах, на экранах телевизоров, соблюдать умеренный консерватизм в одежде и манерах. Это вызывает уважение.

Напомним, Наталья Адаменко также рассказала "Телеграфу", уместно ли отправлять голосовые сообщения. Почему они многих раздражают.