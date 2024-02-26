Навального незадолго до смерти собирались обменять: стало известно, на кого

Переговоры по обмену длились два года

Вокруг смерти оппозиционного российского политика Алексея Навального до сих пор бушуют страсти. Ведь, по словам главы Международного Фонда борьбы с коррупцией Марии Певчих, существовала договоренность о его обмене накануне смерти в колонии.

Об этом свидетельствует обнародованное видео ФБК. Известно, что в начале февраля президенту России Владимиру Путину предложили обменять киллера, офицера ФСБ Вадима Красикова на Навального и двух американских граждан.

"Алексей Навальный мог бы прямо сейчас, прямо сегодня сидеть на этом месте. Это не фигура речи, это могло и должно было произойти", — сказала Певчих.

По ее словам, ФБК добился решения об обмене Алексея Навального на офицера ФСБ и киллера Вадима Красикова, отбывающего срок за убийство в Берлине и двух американских граждан.

Певчих отметила, что согласно полученной информации, вечером 15 февраля переговоры велись и находились на финальной стадии. Но 16 февраля Алексей Навальный был убит.

По ее словам, после начала войны на территории Украины вопрос освобождения Навального из колонии стал острее, чем когда-либо. Одним из вариантов, который мог спасти ему жизнь, был обмен. Но и здесь были сложности, ведь Алексей был гражданином России и громким политиком, простой обмен никто бы не позволил. Поэтому была выбрана стратегия гуманитарного обмена с помощью расследователя Христа Грозева.

Певчих отметила, что реализация плана обмена заняла два года.

"Весной прошлого года наш план получил одобрение. Все могло произойти уже тогда, год назад. Но не произошло. Это было бесконечным сломанным телефоном", — сказала Певчих.

Она также добавила, что неформальным переговорщиком был Роман Абрамович, предложивший такой вариант обмена Навального Владимиру Путину.

Ранее "Телеграф" писал, что вдова Навального, Юлия Навальная, призвала ЕС не признавать выборы в России.