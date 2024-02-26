Навального незадовго до смерті збиралися обміняти: стало відомо, на кого

Переговори щодо обміну тривали два роки

Навколо смерті опозиційного російського політика Олексія Навального і досі вирують пристрасті. Адже, за словами голови Міжнародного Фонду боротьби з корупцією Марії Пєвчіх, існувала домовленість щодо його обміну напередодні смерті у колонії.

Про це свідчить оприлюднене відео ФБК. Відомо, що на початку лютого президенту Росії Володимиру Путіну запропонували обміняти кілера, офіцера ФСБ Вадима Красикова на Навального та двох американських громадян.

"Олексій Навальний міг би прямо зараз, прямо сьогодні сидіти на цьому місці. Це не фігура мови, це могло і повинно було статися", — сказала Пєвчіх.

За її словами, ФБК добився рішення про обмін Олексія Навального на офіцера ФСБ та кілера Вадима Красикова, який відбуває термін за вбивство у Берліні та двох американських громадян.

Пєвчіх зазначила, що згідно з отриманої інформації, увечері 15 лютого переговори велися та знаходилися на фінальній стадії. Але 16 лютого Олексія Навального було вбито.

За її словами, після початку війни на території України питання визволення Навального з колонії стало гостріше, ніж колись. Одним з варіантів, який міг урятувати йому життя був обмін. Але і тут були складнощі, адже Олексій був громадянином Росії та гучним політиком, простий обмін ніхто б не дозволив. Саме тому була обрана стратегія гуманітарного обміну за допомогою розслідувача Христо Грозєва.

Пєвчіх зазначила, що реалізація плану обміну зайняла два роки.

"Навесні минулого року наш план отримав схвалення. Все могло відбутись вже тоді, рік назад. Але не відбулося. Це було безкінечним зламаним телефоном", — вказала Пєвчіх.

Вона також додала, що неформальним перемовником був Роман Абрамович, який і запропонував такий варіант обміну Навального Володимиру Путіну.

Раніше "Телеграф" писав, що вдова Навального, Юлія Навальна, закликала ЄС не визнавати вибори в Росії.