Это первое появление одиозного певца на публике после истории с "голой вечеринкой"

Филипп Киркоров в Москве посетил презентацию снимавшегося в Китае реалити-шоу в камуфляжном костюме от Louis Vuitton. Фото облетели сеть, а пользователи заметили одну интересную особенность — ткань, слишком сильно напоминающая украинский пиксель.

Подходящие комментарии можно увидеть в сети Х (Twitter). Отмечается, что новый образ у певца нарисовался после поездки на оккупированную россиянами часть Донбасса.

Стоит отметить, что это было первое появление одиозного певца на публике после истории с голой вечеринкой Насти Ивлеевой. Тогда путинист Киркоров знатно прилетел от возмущенных россиян, он начал терять работу и почувствовал на себе "культуру отмены".

Восстанавливать свою репутацию певец начал с гастролей в боевики в так называемую "ДНР". Вернувшись, певец заявил, что очень изменился, поскольку осознал, что "ради выживания нужно снять корону".

Новый образ путиниста Киркорова вызвал оживленные обсуждения в сети, большинство пользователей согласились с тем, что певец снова "зашел не в ту дверь", ведь пиджак от Louis Vuitton, подозрительно похож на форму ВСУ.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, как украинская певица Оля Полякова прокомментировала "голую вечеринку". Звезда опубликовала на своей странице в Instagram видео, где осудила артистов российской эстрады. Также мы писали о том, что предательницу Украины Лолиту Милявскую после посещения той же вечеринки хотели оштрафовать на 200 тысяч рублей.