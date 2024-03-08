Посилає сигнал? Кіркоров з'явився в "камуфляжі" від Louis Vuitton, підозріло схожому на форму ЗСУ

Це перша поява одіозного співака на публіці після історії з "голою вечіркою"

Філіп Кіркоров у Москві завітав на презентацію реаліті-шоу, яке знімалося у Китаї, у камуфляжному костюмі від Louis Vuitton. Фото облетіли мережу, а користувачі помітили одну цікаву особливість — тканина, аж занадто сильно нагадує український піксель.

Відповідні коментарі можна побачити в мережі Х (Twitter). Зазначається, що новий образ у співака намалювався після поїздки на окуповану росіянами частину Донеччини.

Варто відзначити, що це була перша поява одіозного співака на публіці після історії з "голою вечіркою" Насті Івлєєвої. Тоді путіністу Кіркорову знатно прилетіло від обурених росіян, він почав втрачати роботу і відчув на собі "культуру скасування".

Відновлювати свою репутацію співак почав з гастролей до бойовиків у так звану "ДНР". Повернувшись, співак заявив, що дуже змінився, оскільки усвідомив, що "заради виживання треба зняти корону".

Новий образ путініста Кіркорова викликав жваві обговорення в мережі, більшість користувачів погодилися з тим, що співак знову "зайшов не в ті двері", адже піджак від Louis Vuitton, підозріло схожий на форму ЗСУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, як українська співачка Оля Полякова прокоментувала "голу вечірку". Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, де засудила артистів російської естради. Також ми писали про те, що зрадницю України Лоліту Мілявську, після відвідин тієї ж вечірки, хотіли оштрафувати на 200 тисяч рублів.