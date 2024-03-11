Снова хакеры постарались? В России сообщают о массовом сбое работы цифровых сервисов
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Работа некоторых метрополитенов усложнена
В России произошел массовый сбой в работе популярных цифровых сервисов. Россияне жалуются на перебои в Москве и в некоторых регионах РФ.
Также возникли проблемы в работе Казанского метрополитена. Об этом сообщают РосСМИ.
В понедельник, 11 марта, пользователи транспортных карт "Тройка" начали сообщать о массовом сбое в работе системы. Им не удалось пополнить карту и получить с ее помощью билет.
Заметим, данные карты используются для оплаты проезда в общественном транспорте Москвы, Московской области и в других регионах РФ.
В понедельник утром о сбое сообщило само приложение "Тройка. Пополнение и проверка" для смартфонов. Известно, что пассажиры получили уведомление об аварии сервера.
Позже пользователи сети сообщили о сбое в работе Казанского метрополитена. Оплата на станции проходила через ручные валидаторы и кассы метро.
Также россияне жалуются на сбой работы официального приложения для поиска и оплаты парковочного места в Москве.
РосСМИ не сообщают о причинах массовых сбоев, однако некоторые пользователи сети говорят о якобы хакерской работе.
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