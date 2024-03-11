Знову хакери постаралися? На Росії повідомляють про масовий збій роботи цифрових сервісів

Робота деяких метрополітенів ускладнена

У Росії стався масовий збій у роботі популярних цифрових сервісів. Росіяни скаржаться на перебої у Москві та деяких регіонах РФ.

Також виникли проблеми у роботі Казанського метрополітену. Про це повідомляють росЗМІ.

У понеділок, 11 березня, користувачі транспортних карток "Трійка" почали повідомляти про масовий збій у роботі системи. Їм не вдалося поповнити карту та отримати з її допомогою квиток.

Користувачі скаржаться на збій "Трійки"

Зауважимо, дані картки використовують для оплати проїзду в громадському транспорті Москви, Московської області та у інших регіонах РФ.

У понеділок вранці про збій повідомив сам додаток "Трійка. Поповнення та перевірка" для смартфонів. Відомо, що пасажири отримали повідомлення про аварію сервера.

Повідомлення про аварію сервера "Трійка"

Згодом користувачі мережі повідомили про збій у роботі Казанського метрополітену. Оплата на станції проходила через ручні валідатори та каси метро.

Збій роботи у метро

Також росіяни скаржаться на збій роботи офіційного додатка для пошуку та оплати місця паркування в Москві.

РосЗМІ не повідомляють про причини масових збоїв, проте деякі користувачі мережі подейкують про нібито хакерську роботу.

Раніше "Телеграф" писав, що з’явилася нова інформація та фото за підсумками атаки дронів на авіазавод у РФ.