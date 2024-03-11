Поражен важный военный объект: СМИ раскрыли новые подробности недавней атаки БПЛА на Россию

Это уже не первая атака на эту воинскую часть

В России сообщили, что два беспилотника упали на территорию арсенала с боеприпасами в поселке Котлубань Волгоградской области РФ. Утверждается, что это произошло в ночь на 8 марта.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA со ссылкой на свои источники. Отмечается, что БПЛА упали на территорию воинской части 57229/51 в поселке Котлубань (бывшая 92921).

"Один беспилотник после падения взорвался. Предварительно, пострадавших нет. О разрушениях ASTRA также неизвестно", — говорится в сообщении.

В/ч 57229/51, согласно открытым данным, является крупным арсеналом комплексного хранения боеприпасов. По данным сервиса Wikimapia, здесь расположен арсенал Главного ракетного артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ. По данным ASTRA, 24 ноября 2023 года беспилотник уже падал на территорию этой же войсковой части.

Котлубань на карте

Напомним, ранее Минобороны России заявило, что в ночь на 8 марта над Белгородской и Волгоградской областями было сбито 15 беспилотников, которые там назвали "украинскими", а атаки приписали "киевскому режиму".

В свою очередь губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил атака БПЛА произошла в Городищенском районе, где и находится поселок Котлубань.

16 ноября 2023 года эту часть уже атаковал беспилотник. По данным СМИ, тогда сгорел склад с боеприпасами мелкого стрелкового оружия. Также сообщалось, что тогда с территории части было эвакуировано более 600 человек.