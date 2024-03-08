Украинский блоггер Антон Швец о том, почему удар по "Северстали" был действительно удачным

О прилете чего-то в Череп овец. Почему это важно и почему это большая победа.

Вчера неизвестный беспилотник атаковал металлургический завод "Северстали" в Череповце. Попадание произошло где-то у доменной печи номер 4. Северсталь заявила, что СВО идет по плану, и печь целая, все в порядке, нечего смотреть.

С печью действительно, думаю, все в порядке. Чисто как с конструкцией.

Но…

Уничтожить дальнобойным дроном непосредственно доменную печь очень сложно. Не потому что сложно попасть, доменная печь такого завода высотой в десятки метров. Но это мощное сооружение, как правило, в металлическом корпусе, который нужно пробивать кумулятивным снарядом. И в некоторых местах. Поэтому поразить непосредственно печь сложно. Но и не нужно. Вокруг печи есть инфраструктура. И судя по видео удару был нанесен именно по инфраструктуре печи.

Потому "Северсталь" заявила, что действительно все в порядке, а одна доменная печь встала на "плановый ремонт". А вот это уже триндёж.

Плановый ремонт доменной печи, это ее полное уничтожение и построение заново. Вся суть доменного процесса в том, что его нельзя останавливать, так как освободить печь от расплава внутри невозможно. В случае остановки технологического процесса расплав (а это металл) в домне застывает и становится "козлом".

Козел это десятки метров металла весом в несколько тысяч тонн, который застыл внутри каменного сооружения из огнеупорного кирпича. Дальше домну тупо разбирают по кирпичам. Огнеупорный кирпич даже распылить болгаркой сложно. Дальше распыляют металл на куски, и краном все это извлекают. Развлекухи на месяцы. После того как все разобрали ручками, домну начинают строить заново. Затем запускают и она дальше непрерывно работает.

Плановый вывод домны на ремонт – это дело, к которому готовятся очень заранее, а никаких планов по выводу домны номер 4 в СМИ и сообщениях "Северстали" я не нашел.

К примеру доменная печь номер 3 в Череповце пошла на реконструкцию в 2007 году. Ее остановили и разобрали. В 2009 году работы по построению печи остановили из-за мирового финансового кризиса. Печь поставили на консервацию. С консервации сняли в 2017 году и решили достроить. Достроили в 2020 году. То есть три года строили, а точнее 5, если считать весь процесс. Ну а всего 13 лет.

Мои поздравления неизвестным дронщикам. Выбор цели – мое уважение.

Отета победа.

Ранее "Телеграф" писал, что уже не первую ночь подряд территорию Российской Федерации атакуют беспилотники. Минобороны России заявило, что в ночь на 8 марта над Белгородской и Волгоградской областями было сбито 12 беспилотников, которые там назвали "украинскими", а атаки приписали "киевскому режиму".