Уражено важливий військовий об’єкт: ЗМІ розкрили нові подробиці недавньої атаки БПЛА на Росію

Це вже не перша атака на цю військову частину

У Росії повідомили, що два безпілотники впали на територію арсеналу з боєприпасами у селищі Котлубань Волгоградської області РФ. Стверджується, що це сталося у ніч проти 8 березня.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA із посиланням на свої джерела. Зазначається, що БПЛА впали на територію військової частини 57229/51 у селищі Котлубань (колишня 92921).

"Один безпілотник після падіння вибухнув. Попередньо постраждалих немає. Про руйнування ASTRA також невідомо", — йдеться в повідомленні.

В/ч 57229/51, згідно з відкритими даними, є великим арсеналом комплексного зберігання боєприпасів. За даними сервісу Wikimapia, тут розташований арсенал Головного управління ракетного артилерійського (ГРАУ) Міноборони РФ. За даними ASTRA, 24 листопада 2023 року безпілотник уже падав на територію цієї військової частини.

Катлубань на карті

Нагадаємо, раніше Міноборони Росії заявило, що в ніч проти 8 березня над Білгородською та Волгоградською областями було збито 15 безпілотників, які там назвали "українськими", а атаки приписали "київському режиму".

У свою чергу губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров уточнив, що атака БПЛА сталася в Городищенському районі, де і знаходиться селище Котлубань.

16 листопада 2023 року цю частину вже атакував безпілотник. За даними ЗМІ, тоді згорів склад із боєприпасами стрілецької зброї. Також повідомлялося, що тоді з території частини було евакуйовано понад 600 людей.