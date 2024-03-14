Россияне массово бегут из Белгородской области: сообщается о стрельбе и "украинском десанте" (карта)

Официальной информации о том, что действительно происходит в Белгородской области, на данный момент нет

Жители Белгородской области покидают свои дома из-за того, что в регионе не прекращаются взрывы и стрельба. На заправках большие очереди, также есть информация о пострадавших.

Об этом сообщают росСМИ. Местные власти пока не сделали официального заявления на счет ситуации в регионе.

Так, жители Грайворона Белгородской области массово бегут из населенного пункта. По их словам, в районе слышна стрельба. На кадрах с одной из заправок видны огромные очереди из автомобилей, которые продолжают прибывать. Куда именно уезжают россияне из приграничных районов, не сообщается.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что во время повторной атаки на Грайворон якобы пострадали четыре человека.

Российские военкоры вдобавок к этому заявляют, что в Белгородскую область в районе населенного пункта Козинка якобы пытается прорваться ДРГ из Украины. Также якобы ВСУ "пытались высадить вертолетный десант". Но никакой официальной информации на этот счет нет. Также военкоры сообщают, что вместе с вертолетами к границе Белгородской области "перебрасывают бронетехнику" якобы со стороны Украины, идут "ожесточенные бои".

На фоне всего этого власти Белгородской области призывают жителей не паниковать.

Населенный пункт Козинка расположен в 1,5 км от границы с Украиной. На карте Deepstate статус этого населенного пункта числится как "неизвестный". В то же время Грайворон, откуда бегут россияне, находится примерно в 7 км от украинской границы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Белгородской области массово закрываются ТРЦ из-за взрывов в регионе. Губернатор области призвал местных жителей оставаться дома и ограничить передвижение.