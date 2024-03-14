Росіяни масово тікають з Білгородської області: повідомляється про стрілянину та "український десант" (карта)

Офіційної інформації про те, що справді відбувається у Білгородській області, на даний момент немає

Жителі Білгородської області залишають свої будинки через те, що в регіоні не припиняються вибухи та стрілянина. На заправках великі черги також є інформація про постраждалих.

Про це повідомляють росЗМІ. Місцева влада поки не зробила офіційної заяви щодо ситуації в регіоні.

Так, мешканці Грайворону Білгородської області масово тікають із населеного пункту. За їхніми словами, у районі чути стрілянину. На кадрах з однією із заправок видно великі черги з автомобілів, які продовжують прибувати. Куди саме їдуть росіяни із прикордонних районів, не повідомляється.

Раніше губернатор регіону В’ячеслав Гладков повідомляв, що під час повторної атаки на Грайворон нібито постраждали чотири особи.

Російські військкори також заявляють, що в Білгородську область в районі населеного пункту Козинка нібито намагається прорватися ДРГ з України. Також нібито ЗСУ "намагалися висадити вертолітний десант". Але жодної офіційної інформації щодо цього немає. Також військкори повідомляють, що разом із гелікоптерами до кордону Білгородської області "перекидають бронетехніку" нібито з боку України, йдуть "запеклі бої".

На тлі всього цього влада Білгородської області закликає мешканців не панікувати.

Населений пункт Козинка розташований за 1,5 км від кордону з Україною. На карті Deepstate статус цього населеного пункту вважається "невідомим". У той же час, Грайворон, звідки тікають росіяни, знаходиться приблизно за 7 км від українського кордону.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Білгородській області масово закриваються ТРЦ через вибухи у регіоні. Губернатор області закликав місцевих жителів залишатися вдома та обмежити пересування.