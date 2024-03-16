В Белгороде новый ряд взрывов, над городом поднимается дым (фото, видео)
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Якобы было сбито 15 реактивных снарядов
Приблизительно в 16:00 в Белгороде в субботу, 16 марта, прогремели взрывы. Местные сообщают об "удачной работе ПВО", но есть прилеты.
Об этом пишут российские Telegram-каналы. Над городом после взрывов поднимаются несколько столбов дыма.
В сети также пишут, что Белгород мог атаковать РДК и, в частности, легион "Свобода России". Ведь в субботу днем он объявил о нанесении удара в 17:00 по местному времени.
Анонс подтвердился громкими взрывами в городе, которые прогремели в указанное время. Пользователи сети также писали, что воздушная тревога почти в первые сработала до начала атаки.
Местные сообщили, что есть попадание в частный дом по улице Волчанская.
Также паблики писали о том, что "сработала система ПВО". Минобороны России сообщило, что якобы было сбито 15 реактивных снарядов RM-70 "Вампир" над Белгородской областью.
В некоторых районах города жители заходят осколки ракет.
Напомним, что на карте DeepState уже появились якобы отметки территорий, где расположен РДК. В частности, на карте замечены 4 территории с "неопределенным статусом". Также в пятницу, 15 марта, корпус объявлял эвакуацию и предупреждал об усилении боевых действий в столкновении с путинскими силами.
Ранее "Телеграф" писал, что легион "Свобода России" показал, как "голосует" на выборах.