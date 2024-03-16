У Бєлгороді нова низка вибухів, над містом здіймається дим (фото, відео)

Нібито було збито 15 реактивних ракет

Приблизно о 16:00 у Бєлгороді у суботу, 16 березня, пролунали вибухи. Місцеві повідомляють про "вдалу роботу ППО", але є прильоти.

Про це пишуть російські Telegram-канали. Над містом після вибухів здіймаються декілька стовпів диму.

У мережі також пишуть, що Бєлгород міг атакувати РДК, і зокрема легіон "Свобода Росії". Адже у суботу вдень він оголосив про завдання удару о 17:00 за місцевим часом.

Анонс підтвердився гучними вибухами у місті, які пролунали у зазначений час. Користувачі мережі також писали, що повітряна тривога майже вперше спрацювала до початку атаки.

Місцеві повідомили, що є влучання у приватний будинок на вулиці Волчанска.

Також пабліки писали про те, що "сработала система ПВО". Міноборони Росії повідомило, що нібито було збило 15 реактивних снарядів RM-70 "Вампір" над Бєлгородською областю.

У деяких районах міста жителі заходять уламки ракет.

Нагадаємо, що мапі DeepState вже з'явилися нібито позначки територій, де розміщений РДК. Зокрема на карті помічено 4 території з "невизначеним статусом". Також у п’ятницю, 15 березня, корпус оголошував евакуацію, і попереджав про посилення бойових дій у сутичці з путінськими силами.

Раніше "Телеграф" писав, що легіон "Свобода Росії" показав, як "голосує" на виборах.