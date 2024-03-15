За свободную страну: легион "Свобода России" показал, как "голосует" на выборах (видео)

Добровольцы еще раз предупредили, что будут препятствовать проведению выборов в Курской и Белгородской областях

В пятницу, 15 марта, легион "Свобода России" показал, как будет "голосовать" на выборах президента. Добровольцы призвали жителей Белгородской и Курской областей, которые не воспользовались зеленым коридором, оставаться в укрытиях.

Легионеры записали соответствующее видеообращение к россиянам. Ролик они выложили в Telegram.

"С первым днем выборов! Мы свой голос отдаем за свободную Россию.", — заявили они.

Напомним, что 12 марта после демилитаризации двух нефтебаз, стало известно, что легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции.

Бойцы предупредили, что будут наносить удары по военным объектам, которые оккупанты обустроили между гражданскими. Людей попросили эвакуироваться.

В свою очередь представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, комментируя происходящее, отметил, что призыв об эвакуации населения двух областей России, чтобы избежать жертв — серьезное заявление. По его мнению, что эти события свидетельствуют о продолжении внутренних конфликтов на территории страны-агрессора.

Напомним, что голосование на "выборах" президента РФ в 2024 году продлится три дня — с 15 по 17 марта. Однако результат "волеизъявления" очевиден — диктатор Владимир Путин готовится провести еще шесть лет в кремлевском кресле.

Ранее "Телеграф" проанализировал, что означают рейды российских добровольцев на территории РФ, и растущее количество взрывов на разных объектах, в том числе нефтеперерабатывающей промышленности.