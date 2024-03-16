"Если у тебя сохранилось мужество": русские добровольцы обратились к Путину (видео)

Бойцы призвали наконец объявить эвакуацию пограничных областей

Бойцы российских добровольческих формирований, сражающихся на стороне Украины обратились к диктатору Владимиру Путину. Они призвали его задуматься о судьбах жителей Белгородской области, в которой они удерживают позиции в течение нескольких суток.

Об этом говорится в совместном заявлении бойцов Легиона "Свобода России", Русского добровольческого корпуса и Сибирского батальона, обнародованного в telegram-канале ЛСР.

В обращении говорится, что Белгородская и Курская области в последние несколько дней превратились в зоны боевых действий, однако местные администрации препятствуют проведению эвакуации мирных жителей даже несмотря на то, что ЛСР и РДК неоднократно к этому призывали.

Они отметили, что в дальнейшем ответственность за гибель мирных людей будет лежать исключительно на Путине, а потому призвали еще раз разрешить эвакуацию из зоны боевых действий.

Также представители добровольческих формирований отметили, что выборы в России давно превратились в полный фарс и потерял даже видимость избирательного процесса, а сам диктатор давно утратил свою легитимность.

"Прекрати загонять простых людей для участия в твоем спектакле на избирательные участки под бомбы и артиллерийские обстрелы. Даже принудительное волеизъявление невозможно, когда звучат сигналы воздушной тревоги", — отметили они.

Вместе с тем они отметили, что если Путин готов обсуждать будущее страны без авторитаризма и диктатуры, то представители их подразделений готовы провести переговоры.

"Если у тебя сохранились мужество и ответственность — выходи с нами на связь удобным для тебя способом", — говорится в сообщении

Как сообщалось ранее, бойцы ЛСР, РДК и Сибирского батальона, зашедшие 12 марта в Курске и Белгородской области, совместно обратились к своим согражданам. Они призвали жителей пограничных областей покинуть свои дома и эвакуироваться, чтобы не попасть под огонь. Уже в течение трех дней продолжаются активные боевые действия.