"Якщо в тебе збереглася мужність": російські добровольці звернулися до Путіна (відео)

Бійці закликали нарешті оголосити евакуацію прикордонних областей

Бійці російських добровольчих формувань, що борються на боці України, звернулися до диктатора Володимира Путіна. Вони закликали його задуматися про долю жителів Бєлгородської області, де вони утримують позиції протягом кількох діб.

Про це йдеться у спільній заяві бійців Легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону, оприлюдненого у telegram-каналі ЛСР.

У зверненні йдеться, що Бєлгородська та Курська області в останні кілька днів перетворилися на зони бойових дій, проте місцеві адміністрації перешкоджають проведенню евакуації мирних жителів, навіть попри те, що ЛСР та РДК неодноразово до цього закликали.

Вони зазначили, що надалі відповідальність за загибель мирних людей лежатиме виключно на Путіні, а тому закликали вкотре дозволити евакуацію із зони бойових дій.

Також представники добровольчих формувань відзначили, що вибори у Росії давно перетворилися на повний фарс і втратив навіть видимість виборчого процесу, а сам диктатор давно втратив свою легітимність.

"Припини заганяти простих людей для участі у твоїй виставі на виборчі дільниці під бомби та артилерійські обстріли. Навіть примусове волевиявлення неможливе, коли лунають сигнали повітряної тривоги", — зазначили вони.

Водночас вони наголосили, що якщо Путін готовий обговорювати майбутнє країни без авторитаризму та диктатури, то представники їхніх підрозділів готові провести переговори.

"Якщо в тебе збереглися мужність і відповідальність — виходь з нами на зв’язок зручним для тебе способом", — йдеться у повідомленні

Як повідомлялося раніше, бійці ЛСР, РДК та Сибірського батальйону, які зайшли 12 березня в Курську та Бєлгородській області, спільно звернулися до своїх співгромадян. Вони закликали мешканців прикордонних областей залишити свої будинки та евакуюватися, щоб не потрапити під вогонь. Вже протягом трьох днів продовжуються активні бойові дії.