"Едут все, кто могут": россияне скулят об ухудшении ситуации в Белгороде (перехват)

Российские диверсанты "прут и прут"

Из российского Белгорода, где не бывает и дня без обстрелов, массово уезжают люди. А в регионе ужесточены мобилизационные мероприятия.

Об этом говорится в перехваченном Главным управлением разведки разговоре двух россиян. Они отмечают, что в российском Грайвороне увеличивается российская техника, а россиян из этого города эвакуируют в Ракитное.

"Едут массово все, кто могут… Кому есть куда ехать… Наверное, те, кто богаче, тот и едут", — говорится в разговоре.

Грайворон и Ракитное на карте

По словам говорящей женщины, российских диверсантов все больше и они "прут" отовсюду. Однако россияне надеются, что если проведут мобилизацию и пополнят ряды российской армии, то удастся вытеснить диверсантов. Мол, в военкомате уже говорили, что мобилизация будет 100%.

Отметим, что примерно в 16:00 в Белгороде в субботу, 16 марта, раздались взрывы. Местные сообщают об "удачной работе ПВО", но есть прилеты. Над городом после взрывов поднимаются несколько столбов дыма.

В то же время, российские диверсанты каждый день анонсируют новые удары по Белгороду.

Ранее "Телеграф" писал, что Белгородской области, где ранее российские добровольцы призвали власти области объявить эвакуацию, принимают меры безопасности. Губернатор области Вячеслав Гладков призвал местных жителей оставаться дома и ограничить передвижение по населенным пунктам.