Легион "Свобода России" заявил, что "идет на выборы": в двух областях РФ сообщают о боях (видео)

Участники операции призывают россиян игнорировать выборы

Во вторник, 12 марта, легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую область. Легион сообщает о взятии под контроль населённого пункта Лозовая Рудка.

В Теткино Курской области идут бои. Об этом говорится на странице легиона "Свобода России" в Telegram.

"Мы будем отбирать у режима нашу землю сантиметр за сантиметром", — пишет легион.

Местные Белгородской области в сети пишут о попытках противника прорвать границу на юго-восточном направлении. По словам очевидцев, 3 БТР врага уничтожены.

По ситуации в Теткино, где идут уличные бои, в местных чатах сообщают, что легион атакует с трех сторон. В городе ситуация напряженная, люди боятся выходить на улицы.

Также жителей Курской области предупреждают о возможном распространении "украинских фейков", некоторые каналы пишут, что информация о действиях легиона не соответствует действительности.

Ведь меньше года назад, в мае, легион "Свобода России" пытался освободить некоторые области из-под гнета диктатора Путина. Тогда представитель легиона с позывным "Цезарь" в эфире украинского телевидения рассказал, что одной из целей операции было прекращение обстрелов Белгорода своими же "неумелыми войсками".

Через час на канале легиона появилось видео "Танки грязи не бояться".

"Прошли Рубикон. Пересекли границу" – написали они в посте.

Бойцы одного из участвующих в операции батальонов, опубликовали видео с призывом игнорировать выборы.

"Бойцы Сибирского батальона в России обращаются к жителям РФ с призывом игнорировать "выборы"", — говорится в посте.

Ранее "Телеграф" писал, что разведка США обвинила Китай в помощи России.