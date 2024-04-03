"Украинцам - нет": в России не хотят сдавать жилье белгородцам

Россияне утверждают, что белгородцы сами виноваты в обстрелах

Уехавшие от обстрелов жители российского Белгорода столкнулись с проблемами при аренде жилья в других, более безопасных, регионах России. Там считают, что они — украинцы и отказываются сдавать им жилье.

Об этом пишет Бел.RU. Отмечается, то мало кто соглашается сдавать жилье людям из приграничной области и причин отказа для этого немало.

К примеру, Карина Чурсина с дочерью поселилась в квартире в Геленджике, но собственник сдал жилье без уборки и на 10 тыс. рублей дороже первоначальной цены.

"При заселении с хозяйкой квартиры были неприятные моменты. Я в конце не выдержала и сказала, что мы из Белгорода, могли бы и подобрее быть. А в ответ услышала: "И что, что из Белгорода? Вам никто ничего не должен!" — сказала женщина.

Но это, по ее словам, не самое страшное:

"То, что говорят люди из других городов, когда узнают, что мы из Белгорода. Дословно: "Что вы там с хо*лами не поделили?", "Так Белгород — это же украинский город. Как они сами себя обстреливают?", "Вам никто ничем не обязан помогать", "Начал Роскомнадзор — теперь расхлебывайте". "Так это же Белгород наступил на Украину". В такие моменты в своей стране чувствуешь себя чужаком", — отметила Карина

Еще одна жительница Белгородской области столкнулась с игнорированием и отказом арендодателей и риэлторов, когда те узнавали, что квартиру ищут белгородцы.

"Один из арендодателей нам сказал, что не принимает у себя украинцев — похоже, люди настолько не понимают, где находится Белгород", — удивилась женщина.

По ее словам, в других регионах попросту не верят в то, что происходит в Белгороде.

"Люди писали, что я все придумываю, что не умирают у нас каждый день. Другие просили вообще перестать разводить негатив сообщениями об обстрелах, потому что якобы итак людям непросто, у кого-то брат/сват/отец на "СВО", и ничего, не жалуются. Какая-то часть людей вообще сказала, что мы должны были предвидеть эту ситуацию и уехать заранее, ведь Роскомнадзор идет уже больше двух лет. А теперь что нам жаловаться, сами во всем виноваты. Знакомые рассказывали, что над ними вообще смеялись, когда они дергались от громких звуков. Вот такое сострадание от россиян", — заявила девушка.

Напомним, ранее мы писали о том, что Белгород получил сдачи за массированный обстрел Украины, над городом дым.