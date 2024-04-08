Ракет и "Шахедов" хватает, но с техникой беда: СМИ узнали о реальном состоянии российской "оборонки"

РФ планирует существенно увеличить выпуск БПЛА

Несмотря на санкции, Россия смогла нарастить производство военной техники. В частности, увеличился объем выпуска ракет и беспилотников.

Такие данные обнародовало немецкое издание Welt. Там отметили, что захватническая война России в Украине переросла в борьбу ресурсов.

"Сохраняется речь о том, что у российской армии почти неисчерпаемые ресурсы, на которые можно опираться. Но более близкий взгляд на цифры показывает другую картину", — подчеркивает издание.

По данным издания, в России ежемесячно производится до 130 ракет с дальностью не менее 350 км. Также РФ производит около 100 ракет меньшей дальности.

Кроме того, ожидается, что в этом году Россия сможет изготовить более 11 тысяч дронов типа "Шахед". К 2030 году производство должно вырасти до 32 тысяч беспилотников в год.

Также отмечается, что в прошлом году Россия произвела около двух миллионов артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм. А на этот год РФ планирует изготовить около 2,1 миллиона снарядов.

Кроме того, по данным издания, с начала вторжения в Украину Россия потеряла около 2900 танков и 5500 БТРов. Это около 90% танков, находившихся на вооружении РФ по состоянию на февраль 2022 года. Welt отмечает, что Россия использует устаревшие танки, в частности, такие как Т-62 и Т-55. По данным издания, запасов бронетехники РФ может хватить еще на 2-3 года.

Напомним, по оценке разведки НАТО Россия намерена опередить США и Европу по количеству произведенных артиллерийских снарядов. Уже объем производства РФ в три раза больше, чем Запада.